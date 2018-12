EL DESCANSO DE 'OT'

Que el programa que abandera los valores de la música en televisión y que se autoproclama referente en estas lides culmine su edición con una actuación grupal en la que solo se escuchaba la voz de una de los 16 participantes, y no precisamente ofreciendo sus mejores virtudes, no lo deja en muy buen lugar. Al menos esta vez en 'Operación Triunfo' todos los artistas que han pasado por el escenario han podido cantar. Que el curso pasado David Bisbal se fue de allí sin actuar por culpa de los 'problemas técnicos'. Menudo disgusto, malditos problemas técnicos que sirven para excusar todo. Peor fue lo del trofeo que le dieron el miércoles por la noche a una de las concursantes finalistas. En lugar de 'OT' se leía 'TO', para desconcierto de todos los espectadores y de la propia receptora, que no sabía como posar con aquello entre las manos. Lo mismo es otro 'talent' que está preparando TVE y no nos hemos enterado todavía. Ojalá un programa que se llame 'TO' en el que Marta cante 'Somos' como quien lo da todo en una discoteca a las cinco de la mañana sabiendo que ya no pierde nada.

Ahí dejo esa idea para la tele pública, ahora que ha anunciado que va a dar descanso al concurso durante el año que viene. La edición clausurada esta semana ha mostrado síntomas de desgaste. A pesar de liderar casi todas las semanas, sus cifras han estado por debajo de las expectativas generadas y lejos de otros formatos como 'GH VIP' y 'Tu cara me suena' en la competencia. Posiblemente la sombra de la generación anterior era demasiado alargada y no había pasado tiempo suficiente entre una y otra para pillar al público con ganas. Pero no creo que esas hayan sido las únicas razones de la falta de entusiasmo. Ninguno de los seleccionados este año ha terminado de conectar con la audiencia y se ha hablado más del formato por otras causas que por las meramente musicales. Algún problema de casting hubo. Pese a todo, Famous fue un dignísimo ganador. Y además nos dio la oportunidad de conocer a sus maravillosos padres, que ofrecieron momentazos en la gala. Podrían acudir los tres a un 'OT familiar'. No dejo de dar ideas a TVE para nuevos espacios.