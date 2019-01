«Me voy a dejar la piel» El tema compuesto por La Pegatina para Miki triunfó en la gala del domingo. :: tve Miki Núñez representará a España en el próximo Festival de Eurovisión con 'La venda'. «Me gustaría una puesta en escena más provocativa», confiesa el artista catalán JULIÁN ALÍA Martes, 22 enero 2019, 00:50

Como no le gustaba la idea de competir, pero sí la de «ver los toros desde la barrera», Adrià Salas, del grupo La Pegatina, envió el tema 'La venda' al 'casting' de canciones eurovisivas que proponía TVE. Con él, Miki Núñez (Tarrasa, Barcelona, 23 años), uno de los triunfitos de esta última edición, representará a España en el festival de Eurovisión en Tel Aviv del próximo mes de mayo. Allí se llevaría a los amigos con los que lleva tocando toda la vida, y los que vuelven a ocupar sus domingos desde que ha abandonado la academia. También a los quince compañeros de 'Operación Triunfo', que, «cuando se vayan» de su vida, sentirá como que le «falta un brazo». Sobre todo Alba, Natalia y Joan, con quien está pensando irse a vivir. Al joven cantante le gustaría «una puesta en escena más provocativa» que en otras ediciones, y comenta que preferiría que «todo lo que vaya a defender encima de un escenario» pasase por él, aunque se va a «dejar influenciar por los expertos» que hay a su alrededor: «Ellos saben muchísimo más que yo».

- ¿Cuál fue la primera reacción al ver la canción?

«Me da miedo no estar a la altura, pero no me preocupa en qué puesto quede»

- Pensé que podíamos liarla parda. Era una canción que me gustaba mucho, que era festiva, y que me podía ir bien a mí. Últimamente se han llevado bastantes baladas a Eurovisión para representar a España, y creo que esto puede ser un antes y un después. No creo que vaya a ser el que marque la diferencia, pero me gusta que hayan escogido un tema alegre y festivo.

- ¿Qué consejo le ha dado su predecesor Alfred?

- Me ha dicho que era una oportunidad increíble, y que me empapase de todo, que iba a conocer a muchísima gente que me puede ayudar en mi futuro. Esto es una carrera de fondo en la que no puedes relajarte ni un momento. Y es lo que quiero. Tengo unas ganas de currar en este tema... Me voy a dejar la piel.

- ¿Qué es lo que más miedo le da?

- No estar a la altura, quizá. Es algo que me ha pasado incluso dentro de la academia: no estar a la altura de todos los competidores. A lo mejor no hay que verlo como una competición. Obviamente se va allí a dar lo mejor de uno y a intentar ganar, pero creo que lo guay es compartir la música con Europa.

«Preparado para todo»

- ¿Le preocupa el puesto en el que quede?

- No. Para nada. Yo voy a hacerlo lo mejor que pueda. Voy a trabajar para que la canción quede bien y que todo el mundo esté orgulloso de cómo ha quedado. Y luego Europa decide. Lo que ellos elijan estará bien. Estoy preparado para todo.

- ¿Es cierto que a Marta y Natalia no les hacía ilusión ir a Eurovisión y que hicieron 'campaña' por 'La venda'?

- Cuando hemos salido nos hemos dado cuenta de que hay mucha malinterpretación de todas las cosas que hemos hecho y de las que han ido ocurriendo tanto dentro de la academia como fuera. El vídeo de María y Natalia está sacado de contexto totalmente. A María se le cae la maleta en el puñetero tren, y empieza a cantar: 'La venda ya cayó...', y luego Natalia le sigue por hacer la gracia. Era una broma. Lo que menos esperas es que se recorte por aquí, se recorte por allí, y se suba eso así. Son unas profesionales que te cagas, y que han defendido la canción a muerte siempre.

- ¿Cree que por ser catalán van a intentar politizarlo?

- Yo voy a representar a España en Eurovisión, que es un festival de música. Punto. Hay que fijarse en eso, en la diversidad cultural... Creo que los eurofans son más inteligentes como para ir a meter el dedo en la llaga.

- Hay un fragmento que lo canta con acento andaluz.

- España tiene una riqueza brutal. Si podemos mezclar en una sola canción todo eso para cantarla delante de Europa, que es otra mezcla de culturas y diversidad increíble... ¿Qué puede haber mejor?

- Su carrera comienza ahora, ¿cómo va afrontar las críticas?

- Las que sean constructivas y que puedan servirme para mejorar, las voy a tener en cuenta. Las que sean insultándome o deseándome la muerte, que hay unas cuentas, las obviaré.