CONOCIDAS Y DESPEDIDAS

Estamos en días de despedidas y de reencuentros. En estas últimas jornadas de agosto las cadenas se han llenado con el anuncio del regreso de los habituales popes de la pequeña pantalla a partir del ya inminente septiembre. Y casi de tapadillo, sin anuncios, ya se han desvelado programas que no volverán, sobre todo en TVE, necesitada de una urgentísima transformación que vaya mucho más allá de un lavado de cara. Sabemos que Cárdenas dejará de aparecer diariamente después del telediario, lo que es una buena noticia pero parece que saldrá a medianoche en un 'late show' semanal, lo que puede hundir en la miseria a los esperanzados telespectadores de un cambio radical. Porque no ha habido programa más absurdo en los últimos meses que ese.

Un programa que ya es seguro que no sigue es ese 'Amigas y conocidas' en las que con un entusiasmo digno de mejor causa, un grupo de tertulianas, en este agosto con muchas suplentes y con Berta Collado en las funciones de Inés Ballester, se dedican a hablar de temas que, digámoslo de una forma suave, no dominan. Lo que no quita para que opinen, opinen y opinen, dando la impresión de ser unas completas iletradas en los temas que tocan. El jueves habían leído en la prensa la queja de Facua sobre cómo la bajada del IVA del cine no había repercutido en muchas salas en el precio de las entradas, y ahí se lanzaron a opinar que si el precio de las palomitas, que si la gasolina del coche para ir a ver una película... para acabar ¡cómo no! con lo de las subvenciones al cine. Y no hablaron de las propinas al acomodador porque ya no quedan acomodadores.

Pero peor fue este viernes: el cadáver de Franco y el Valle de los Caídos. Y una vez más el guirigay. Es curioso cómo alguna de las presentes decía que es un tema que no interesa a nadie a la vez que hablaba completamente exaltada. Los gritos se interrumpieron para dar paso a Carmen Calvo, vicepresidenta de Gobierno, que explicaba desde Moncloa el acuerdo del Consejo de Ministros. La conexión acalló las tonterías que se decían en la tertulia. Después insistieron con el Pazo de Meirás. Y Berta Collado acabó despidiéndose, 'Amigas y despedidas', dijo, aunque amenazando con que este lunes regresa Inés Ballester. O sea que el programa prosigue, aunque sea por pocos días.