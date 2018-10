'OT' da el cante con «mariconez» María Villar tendrá que cantar 'Quédate en Madrid', tal cual. :: R. C. María Villar tendrá que interpretar la versión original de 'Quédate en Madrid', de Mecano, pese a considerar la palabra «un insulto homófobo» JULIÁN ALÍA Martes, 16 octubre 2018, 00:34

María y Miki cantarán mañana 'Quédate en Madrid', de Mecano, en la cuarta gala de 'Operación Triunfo' (TVE, miércoles a las 22.30). Y deberán hacerlo sin modificar la letra original, es decir, pronunciando la palabra 'mariconez', pese a que ambos intérpretes habían solicitado cambiarla para no herir al colectivo homosexual. «La letra es así, no pasa nada», decía el director musical Manu Guix en uno de los ensayos. Pero María Villar, la más transgresora de los concursantes, seguía firme e insistía en que no iba a decir «mariconez» por considerarlo «un insulto muy homófobo».

Tras la petición de ambos para sustituir la palabra, la directora de 'casting', Noemí Galera, les hizo saber que, puestos en contacto con Ana Torroja, vocalista de Mecano y miembro del jurado de 'OT', ésta les había transmitido que, aunque el grupo nunca empleó ese término como un insulto, daba luz verde para cambiarlo por «estupidez». Pero poco después la propia Torroja desmintió rotundamente este extremo. «Yo no he autorizado a nadie a cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quién para hacerlo. El autor es José María Cano. Él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etcétera, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: 'Mujer contra mujer'. No confundamos un insulto homófobo con una expresión coloquial. Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. Pido respeto en redes. Pido libertad y no censura. Y viva la diversidad», escribió en una sucesión de 'tuits'.

Becky G y la censura en 2017

Ni Ana Torroja, jurado, ni José María Cano dan permiso para cambiar la letra

En esa misma línea, Joe Pérez-Orive, otro miembro del jurado, se posicionó en contra del cambio y de la censura. «La música hay que defenderla... defenderla frente a la piratería, los usos indebidos, las modificaciones, los plagios... Si a cualquier persona no le gusta el contenido de una obra musical, qué no la cante, que no la escuche, que el programa le dé otra, que la deteste, que la borre de su mente...pero censurarla no es la solución. Estoy totalmente en contra de la censura de Mecano, Becky G...», comentó en alusión a una actuación de la estrella estadounidense Becky G en una gala de la edición anterior (en 2017), donde tuvo que modificar la letra de su canción 'Mayores' para evitar su carga sexual.

Por su parte, Tinet Rubira, director de la productora de 'OT' (Gestmusic Endemol), evitó avivar la polémica: «No frenemos la libre expresión ni tampoco el derecho a réplica. Discutir educadamente es saludable», manifestó.

Llegados a este punto, y con todo el revuelo montado, se supo que José María Cano no autorizó a 'OT' a sustituir la palabra de la discordia por otra. «El programa ha hablado con él y no nos permite cambiar 'mariconez'. Así que el miércoles tenemos que cantar 'mariconez'», les trasladó Noemí Galera a los dos concursantes. La polémica está servida, y la audiencia, seguro que también.