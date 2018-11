«Haría un cameo en 'Juego de tronos' como guerrera» La presentadora Raquel Sánchez Silva. Siempre le ha gustado el manga japonés. Habló de la vida y el cine con John Locke en la playa de 'Perdidos'. No ha encontrado la manera de ver 'The Good Wife' y 'Girls' de forma continuada MIKEL LABASTIDA Domingo, 25 noviembre 2018, 01:05

«Las series influyen en mi manera de escribir, mi última novela es muy visual»

Ahora mismo Raquel Sánchez Silva (Plasencia, 45 años) es el rostro que da la bienvenida a los espectadores de la noche de TVE 1 con el programa 'Lo siguiente'. Antes pasó por 'Likes', 'Pekín Express', 'Supervivientes' y 'Maestros de la costura', entre otros espacios. Publica nuevo libro con Planeta, 'El tiempo no espera', una trama de historias cruzadas con Tarifa de fondo. Bien podría ser una serie, pero de momento no lo es. Sobre esa materia le preguntamos en esta sala de interrogatorios.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara, culpable o inocente?

- Culpable.

- ¿Qué periodista seriéfilo le despertó la vocación?

- Mis referentes eran mujeres comunicadoras reales de la televisión.

- Después llegó 'Periodistas' que le pillaría estudiando, ¿cómo la vivió?

- Disfruté con 'Periodistas'. Supongo que como todos los estudiantes necesitaba creer en un periodismo sano, apasionado y de firme deontología profesional.

- ¿Recuerda algún título al que se enganchase de niña?

- Recuerdo 'Mazinger Z', 'Marco', 'Heidi', 'Los Caballeros del Zodiaco', 'Hombre rico, hombre pobre', 'Norte y Sur', 'El Pájaro Espino', 'Dallas', 'Dinastía', 'Falcon Crest'... por este orden.

- No está mal. ¿Se sentía identificada con algún dibujo animado?

- En general, siempre me ha gustado el manga japonés. De niña no recuerdo sentirme identificada con ninguno. Ya adulta habría querido ser Chihiro o la Princesa Mononoke de Miyazaki.

- ¿Cuánto se parecía su instituto al de 'Sensación de vivir'?

- En nada. Afortunadamente, todo ese enredo de conspiraciones estaba muy alejado de mi realidad.

- Elija una tensión sexual no resuelta de los 80: la de Maddie Hayes y David Addison en 'Luz de luna' o la de Laura Holt y Remington Steele.

- Sin duda 'Luz de Luna'. La única explicación son los actores. Fuera lo que fuera que había entre ellos, como después se ha sabido, era lo suficientemente potente. Estaban enganchados en la vida real, aunque fuera al odio que sentían el uno por el otro, pero enganchados. Eso traspasa la pantalla.

- Ejerza de periodista, ¿qué le preguntaría a Don Draper si lo tuviese delante?

- ¿Cambiaría algo si supiera que representa la masculinidad más detestable y detestada en el próximo siglo?

- ¿Qué es 'Lo siguiente' que tiene que ver?

- Pues quiero ver 'Gigantes', 'Maniac', la última temporada de 'The Sinner', 'Homecoming'...

- Y hablando de 'Lo siguiente', si tuviese que elegir un título para resumir el espíritu y el equipo del programa de TVE, ¿cuál sería?

- 'Star Trek'. Maduros pero modernos, distintos, un poco frikis, navegando hacia un futuro cercano y en medio de una batalla interestelar.

- ¿Alguna serie que se le haya atragantado?

- Siempre tiene que ver con el estado de ánimo, la ocupación, el tiempo para disfrutarlas. No he encontrado la manera de ver bien y de forma continuada 'The Good Wife' o 'Girls'. Me da rabia.

- ¿Y una que considere infravalorada?

- No sé si 'Ozark' está considerada como una gran serie. A mí me gusta mucho. Y soy muy fan de 'Luther' y no sé si es lo suficientemente conocida.

- ¿Dónde le gustaría hacer un cameo?

- En 'Juego de Tronos' y haciendo de guerrera, en medio de una batalla, o en 'Big Little Lies', como cualquier vecina que lleva a sus hijos al colegio.

- Ya que trabajó en 'Supervivientes' le puedo preguntar esto: ¿En qué se diferencia aquella isla de la de 'Perdidos'?

- Oahu y los Cayos Cochinos de Honduras no tienen mucho que ver. Son paraísos diferentes. He estado en las dos y en Oahu entré en el rodaje de la última temporada de 'Perdidos', gracias a un 'unplugged' de Cuatro. Fue mi gran regalo. Charlar con Locke de la vida y el cine en la playa en la que se establecieron, en medio del set.

- Publica libro, 'El viento no espera', ¿se lo imagina como serie?

- Me encantaría y creo que las series influyen también en mi manera de escribir, el cierre de las tramas, el reparto de capítulos, el ritmo del desenlace. Mi última novela es muy visual. Hay muchas mujeres que podrían ser una de las protagonistas porque es una historia muy coral. Barbara Lennie, Belén Cuesta, Belén Rueda, Carmen Machi, María León, Inma Cuesta, Adriana Ugarte, Blanca Suárez... Jajajajaja. No pido nada, ¿verdad?

- El libro es una historia de personajes cruzados, ¿alguna inspiración seriéfila?

- No encuentro ninguna serie en concreto porque necesito al menos tres tramas en tres escenarios diferentes y eso en cine lo he visto más pero en series... En cualquier caso, creo que el libro cuenta con un personaje que baña todo, como ocurre con el hielo y ese color azul frío del 'nordic noir'. En 'El viento no espera', es el viento de Tarifa y el Estrecho. En eso, sí recoge esa esencia de las series que convierten el paisaje en un personaje más.

-¿Qué final le decepcionó más?

- No me gusta hacer eso porque al escribir novela sé lo difícil que es construir un buen final y las grandes series tienen complicado terminar en alto. Juzgar una serie por su final es injusto. Por ejemplo, 'Perdidos' seguirá siendo mi serie favorita aunque no me gustara la resolución.