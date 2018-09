«Haría un cameo en 'Juego de Tronos' como un Lannister» Eloy Azorín (Madrid, 41 años) en la presentación de la serie 'Traición'. De pequeño le daba miedo 'Alfred Hitchcock presenta'. Se emocionó con los gánsteres de 'Peaky Blinders'. Reuniría para cenar con ellos a Tony Soprano, Walter White y Little Omar MIKEL LABASTIDA Domingo, 16 septiembre 2018, 00:23

«De joven quería tener una novia como Brenda, de 'Sensación de vivir'» «Me marcó 'Brigada Central', por Imanol Arias y por la forma de abordar el sexo y la violencia»

Debutó en el cine con Almodóvar en un papel clave en la oscarizada 'Todo sobre mi madre'. Después le hemos visto en otros títulos como 'Besos para todos', 'Juana la Loca', 'Guerreros' o 'Todas las canciones hablan de mí'. En televisión ha participado en 'Hospital Central', 'Gran Hotel', 'Apaches' o 'Traición', entre otras series. Lo veremos en 'El Continental', uno de los estrenos de la temporada en TVE. Llega a esta sala de interrogatorios para desvelar sus fobias y sus filias seriéfilas.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- 'Guilty'.

- Traduzco: culpable. Se nota que es de los que ven las series en versión original. ¿A qué título estaba enganchado cuando era más joven?

- A 'Sensación de vivir'. Quería ser tan feliz como ellos nos hacían creer y tener una novia como Brenda.

- Podría tener un aire a Dylan. ¿A qué otro personaje le hubiese gustado parecerse?

- A Alan Shore, el abogado de 'Boston Legal' que interpretaba James Spader. Siempre se salía con la suya y al final del día terminaba hablando con su mejor amigo en una terraza sobre la vida.

- ¿Recuerda de crío alguna serie que le diese miedo?

-La de 'Alfred Hitchcock presenta'. Recuerdo un capítulo en el que una presa quiere escapar metiéndose en el ataúd con un muerto para que el enterrador de la cárcel la saque al día siguiente. Pasa el tiempo y no viene. Enciende una cerilla y descubre que el enterrador ha muerto esa noche y está dentro con ella.

- Es inquietante. ¿Alguna otra de esa época que le marcase?

- 'Brigada Central'. Por Imanol Arias, por el reparto y por la forma que tenían de abordar el sexo y la violencia.

- Dejémonos de ponernos nostálgicos. ¿Cuál ha sido su último atracón?

- 'Happy!' y 'Killing Eve'. Son muy entretenidas y con sentido del humor.

- Si de usted dependiese, ¿qué producción de lo que va de año se merecería ganar todos los premios?

- 'Fariña', 'The Terror', 'Killing Eve' y, aunque no es una serie pero lo parece, 'Wild Wild Country'.

- ¿En qué título le gustaría hacer un cameo?

- En 'Peaky Blinders', o en 'Juego de Tronos', haciendo de un Lannister lejano que viene a molestar a la familia porque es el heredero del Trono.

- Como se entere Cersei... ¿A qué personaje le costaría más interpretar?

- A Patrick Melrose en la serie del mismo nombre. Lo que hace Benedict Cumberbatch es hilar muy fino.

- Y si tuviese que elegir a tres para cenar con ellos, ¿quiénes serían sus seleccionados?

- Tony Soprano, Walter White y Little Omar. Me gustaría ver cómo se comportan entre ellos y cómo nos mira la gente si estuviéramos sentados en un restaurante.

- ¿Los admira?

- Sí, porque no dejan de luchar con todo lo que les pasa por dentro. Porque no son felices haciendo lo que hacen pero no saben hacerlo de otra manera.

- Puestos a imaginar, ¿cómo sobreviviría a la banda de los Soprano?

- Siendo fiel a Tony en cada momento.

- ¿Hay algún título de los considerados imprescindibles que a usted se le haya atragantado?

- Estoy teniendo paciencia con 'The Leftovers' y 'The Handmaid's Tale'. No las disfruto a muerte pero quiero saber hasta dónde me llevan.

- ¿Qué lecciones médicas aprendió formando parte de 'Hospital Central'?

- ¿Lecciones? Ninguna. A hacer que ponía música cuando no sonaba nada y a bailar una canción que no sabía cuál sería mientras decía mi texto gritando a pesar de que todo el mundo estaba callado porque luego iría de fondo la mencionada canción.

- ¿Y alguna vez se ha hospedado en algún alojamiento que le recordase al 'Gran Hotel'?

- No hay ninguno que se parezca al Gran Hotel, no que yo haya visto.

- ¿Cuál ha sido la última vez que lloró frente a a pantalla?

- Me emocioné con el último de la segunda temporada de 'Peaky Blinders' cuando el personaje de Cillian dice algo así como «Lo tenía tan cerca». Contar más es espoiler...

- ¿Qué final le indignó más?

- El de 'The Good Wife'.