En busca del vestido de boda perfecto Boris Izaguirre. :: Dkiss DKISS. Martes, 24 julio 2018, 00:04

Dado el éxito de '¡Sí, quiero ese vestido!' en Reino Unido y Estados Unidos, el canal DKISS estrenará una versión española, producido por Shine Iberia, que contará con Boris Izaguirre como principal asesor de moda. El venezolano será el encargado, junto a su grupo de expertos estilistas, de aconsejar a las novias en todo tipo de detalles para que encuentren el vestido ideal para su boda. El casting de la adaptación de 'Say yes to the dress' ya ha dado comienzo para elegir las participantes, que contarán con la ayuda de sus amigas y familiares de cara a la elección final.