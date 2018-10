La banda musical riojana Fake Teddy estrena videoclip 06:23 Neri Hoya dirige este vídeo de estilo intimista en un Logroño semivacío para exponer el tema The Golden Mistake LA RIOJA Logroño Jueves, 25 octubre 2018, 21:08

En vísperas de presentar nuevos temas que se recogerán en un EP bajo el nombre de Frankfurt, la banda logroñesa Fake Teddy estrena su último videoclip, The Golden Mistake, dotando así de mayor vida y recorrido a uno de los sencillos de su primer largo Nowhere. Now Here. El videoclip, con cierta estética postpunk, nos mueve por un Logroño semivacío y nos conduce hasta el Stereo Rock and Roll Bar, reabierto hace unos meses tras una reforma que le vuelve a situar como uno de los locales de música en directo referencia en Logroño.

El grupo que conforman Juan, Diego, Mike y Nicolás cumple ya siete años durante los cuales, amén de sonar en las principales salas de La Rioja y festivales como el Actual, en el escenario localizado en Bodegas Franco Españolas, han tocado en ciudades como Santander, Madrid, Burgos o Bilbao, llegando a actuar en Alemania en dos ocasiones. Tras la buena acogida de su primer disco, en el que se advierten las influencias de Arctic Monkeys, Weezer, Radiohead o Kasabian, los jóvenes logroñeses esperan seguir llevando sus letras intimistas y sus melodías, que beben del britpop, el indie de principios de este siglo y el jazz, hasta el gran público y demostrar, de nuevo, que hay un hueco para ellos en el panorama musical del norte de España.

Dirigido por Neri Hoya, también logroñesa, y Laura Morán, con el making off a cargo de la riojana Alba Sáenz de la Cuesta Martínez, el videoclip llega con ánimo de dar el pistoletazo de salida a un año que deberá ser de suma importancia para Fake Teddy.