'Bake Off España' ya tiene a su jurado

'Bake Off España, la adaptación de Mediaset de 'The great Brittish Bake Off', que se emitirá en Cuatro, y que actualmente se encuentra en proceso de grabación, ya ha confirmado su jurado para la primera edición. Así, la maestra pastelera venezolana Betina Montagne, con más de 15 años de experiencia en el mercado, el chocolatero y repostero Dani Álvarez, y Miquel Guarro, ganador más joven de la historia del premio a Mejor Maestro Pastelero de España, serán los jueces a quienes tendrá que encandilar un grupo de concursantes anónimos para evitar la eliminación semanal.