Attenborough pide a la BBC más cultura

Sir David Attenborough, el gran conductor de documentales de naturaleza, ha levantado la voz a sus 92 años para criticar a la BBC, donde ha desarrollado su carrera profesional, por no mostrar «suficiente arte y cultura», y preocuparse más por los índices de audiencia. El reputado naturalista y divulgador inglés ha lamentado en Radio Times que, a pesar de tratarse de «un servicio público», la corporación británica no dedique el tiempo necesario a este tipo de programas porque no tienen la audiencia de otros más populares.