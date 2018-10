Arranca la grabación de 'Bake off España'

'Bake off España', el concurso que presentará Jesús Vázquez y que finalmente emitirá Cuatro, en lugar de Telecinco, ha comenzado la grabación de su primera temporada. El programa es la adaptación española de 'The great British Bake off', que fue el espacio más visto en el Reino Unido en 2015 y 2016. Un grupo de concursantes anónimos pugnará en una serie de desafíos por hornear las mejores recetas y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases del concurso.