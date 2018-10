ANTENA 3 AL ATAQUE

Antena 3 ofrecerá esta noche una nueva gala de 'Tu cara me suena', adelantando su día de emisión esta semana puesto que el viernes es festivo. Esa es la explicación oficial, que suena coherente puesto que desaprovechar el show en un día en el que el consumo descenderá notablemente hubiese sido un mal negocio. Pero detrás del movimiento hay un objetivo claro: torpedear la buena marcha que está logrando en Telecinco 'Vivir sin permiso', la nueva serie de José Coronado.

Ha sido una prioridad para Atresmedia desde que se anunció su estreno. El primer capítulo consiguió ensombrecerlo al programar la primera parte de 'Palmeras en la nieve', que en términos de audiencia empató con la ficción de Plano a Plano, pero en el segundo quedó muy por debajo. La oferta de Telecinco demostraba músculo. La cadena rival no se rinde y arroja hoy su programa de más éxito.

A Antena 3 un éxito como el que está teniendo 'GH VIP' le molesta pero no le hiere, puesto que este grupo empresarial hace tiempo que se desmarcó de este tipo de productos. Sin embargo que Telecinco haya conseguido que su apuesta de ficción sea la más vista de la temporada de todos los canales sí escuece a la competencia, porque Antena 3 ha sido referente en los últimos años en series. Se ha distinguido por el éxito de unos cuantos títulos y por los saltos de calidad que ha imprimido a sus producciones. De hecho las suyas han logrado gran reconocimiento tanto por parte de la crítica como en los mercados extranjeros. Ahora bien, en términos de audiencia el balance no es tan positivo. En este nuevo curso confió en 'Presunto culpable', que no ha conseguido enganchar al público. Semana tras semana el thriller pierde espectadores y no consigue brillar.

No es una situación nueva. En los últimos meses tropezó con 'La casa de papel' (pese a la repercusión posterior sus datos no fueron buenos en la emisión convencional), 'Allá abajo' (su cuarta temporada fue la menos seguida) o 'Cuerpo de élite' (empezó bien pero se desinfló). Tampoco se puede decir que 'Fariña', tras su primer capítulo, arrasase. Y saltan las alarmas.