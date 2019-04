Andrés Martín es 'La Voz' de Antena 3 El joven, del equipo del cantante Pablo López, se ha convertido en el ganador de la última edición del 'talent show' JUANFRAN MORENO Jueves, 11 abril 2019, 02:34

De cantar en el metro a flamante triunfador de la sexta edición de 'La Voz'. Andrés Martín, de 22 años, se ha alzado con la victoria en el 'talent show' de Antena 3 tras obtener el respaldo de la mayoría de los votos del público. El joven, del equipo del 'coach' Pablo López, se ha impuesto a la concursante María Espinosa, la segunda vencedora de la noche, mientras que los otros finalistas, Javi Moya y Ángel Cortés, no han logrado pasar a la segunda ronda de la final.

«Quiero dedicar este premio a mi familia, a Castilblanco, mi pueblo de Extremadura, y a la música», ha declarado, entre lágrimas, tras recibir el premio de manos de Eva González, la presentadora del concurso. En la gala final, Andrés ha interpretado tres temas sobre el escenario: la canción 'When a Man Loves a Woman', en solitario; el sencillo de la 'triunfita' Miriam Rodríguez 'Mejor sin miedo', que han cantado juntos, y la balada 'Un año', en dueto con el colombiano Sebastián Yatra. Ahora, Andrés tendrá la posibilidad de grabar un disco con la discográfica Universal Music y actuará en el Festival Starlite de Marbella.

El madrileño llegó al 'casting' del formato musical gracias a su hermana y en contra de su voluntad. Su timidez le impedía presentarse al proceso de selección. De niño sufrió acoso escolar y encontró en la música su mejor refugio. «Pasé una infancia muy dura y fui víctima del 'bullying'. La música ha sido mi única amiga», comentó en el vídeo de presentación del programa. Durante años, Andrés tocó la guitarra en la línea 10 del metro de Madrid y reivindica a los artistas callejeros «para que no les traten como delincuentes». Precisamente, este fin de semana acudía, junto a Pablo López, al suburbano para volver a cantar. «Si no somos callejeros, no somos músicos», ha exclamado el andaluz.

El 'talent' llegó a la fase de las audiciones a ciegas de 'La Voz' y debutó en el plató con la canción 'Dancing on my Own' de Calum Scott. Los 'coaches' Antonio Orozco y Pablo López se dieron la vuelta para llevárselo a su equipo, pero él eligió al malagueño para cumplir su sueño. «Andrés ama la música. Yo lucharía por alguien como él», ha afirmado López este miércoles durante la final.

'La Voz' finalizaba este miércoles su primera edición en Antena 3 después de varios años en Telecinco. Tras 23 galas, y a falta del dato de la final, el formato ha marcado un 18,7% de audiencia media, por lo que se ha asegurado la renovación por otra temporada más. De momento, el grupo Atresmedia ya anuncia 'La Voz Senior', el estreno de la versión internacional que busca al mejor cantante mayor de 60 años, y 'La Voz Kids'.