ANDALUCÍA EN CLAVE 'GH VIP'

Sandra Barneda se encargó del especial sobre las elecciones andaluzas que organizó Telecinco la noche del domingo. El contertulio más alterado por la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía fue Ángel Garó, algo lógico teniendo en cuenta que el humorista procede de La Línea de la Concepción. Tanto le afectó la noticia que terminó abandonando el plató, tras una discusión con una compañera. «Me voy al tren de los escobazos a ver si doy más miedo», dijo en clara alusión al temor que desde distintos sectores se ha manifestado ante el programa del grupo liderado por Santiago Abascal. O tal vez se debiese a otra razón.... Por su parte, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos también discutieron entre ellas. Suponemos que dada la contienda entre partidos nacionales sería defendiendo cada una los resultados obtenidos por el PSOE y el PP en estos comicios. No hubo posible entendimiento entre ellas. Y es que, aunque las dos fuerzas políticas han perdido votos, ninguna quiso admitir su derrota. Y claro esto se debió de trasladar al espacio de Telecinco. La cobertura de la jornada electoral fue tan brillante que la cadena de Mediaset consiguió ser líder en la noche del domingo. Y esto no es ironía. Andalucía estaba viviendo una velada histórica, que claramente va a tener repercusiones en toda España. Pero el formato que mejor cuota de pantalla obtuvo fue 'GH VIP', que es imparable. No hay acontecimiento que pueda con él.

A Ferreras, no obstante, no le fue mal. La suya sí fue una cobertura al uso y no centrada en lo que sucede en la casa de Guadalix de la Sierra. Aunque en ambas ha habido porcentajes ciegos. En 'GH VIP' porque los ocultan hasta el jueves. En Andalucía porque no los han querido ver los que debían hacerlo. Y así les ha ido. Eso se encargó de explicar el especial de 'Al rojo vivo', en el que no faltaron trastos como el pactómetro, que ya se han vuelto un clásico en este tipo de especiales. Nos hemos acostumbrado a La Sexta y a su particular estilo. Ante estos mimbres lo tiene difícil TVE, que, aunque mejora un poco en sus cifras, sigue sin ser referencia en una noche en la que su servicio público debería ser una referencia indiscutible.