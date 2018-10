ALBERT, ALBA Y BEATRIZ

David Broncano está acostumbrado a poner en aprietos a sus entrevistados, pasando de las típicas preguntas de promoción y ahondando en temas más surrealistas o íntimos, desde el dinero que guardan en las cuentas del banco hasta el tipo de hamburguesa que les gusta más. Lo que no esperaba es que por 'La resistencia' pasase alguien que pudiera ponerle en apuros a él. Se nota que no conocía a Albert Pla, que suele hacer de las entrevistas la labor más complicada del mundo. Y lo digo por experiencia propia. Y si encima va a caer a un espacio como 'La resistencia', donde lo más parecido con lo convencional es pura coincidencia, se halla en su hábitat natural. El resultado fue que el propio presentador no daba crédito cuando veía al cantante repartir papel higiénico entre los asistentes como público, preguntar si Lopetegui era una droga y si el popper es un jugador de fútbol. El programa de Cero gana enteros cuanto más imprevisible es.

El mundo debería ser de los imprevisibles, de los que no se ajustan a cánones, de los espontáneos. De gente como Alba Flores, que acudió al estreno de la última película de Mario Casas, creyendo que en realidad asistía al de Najwa Nimri. Cuando los reporteros le pusieron el micrófono en la alfombra roja ella contó cómo había coincidido con la actriz mientras rodaba 'Quién te cantará'. Y puso cara de circunstancias cuando le preguntaron si seguía la carrera de Mario. ¿Qué Mario? Ahí se dio cuenta de que estaba en el estreno equivocado. Y entre risas se fue a buscar la alfombra que le tocaba, que andaba unos cines más abajo.

El mundo debería ser de los que no les importa equivocarse ni meter la pata, de los que se dejan llevar, de los que desconciertan. Como esa presentadora de informativos, que cada cierto tiempo nos regala una perla. «Desde el Vaticano nos vamos ahora hasta Alemania. Hay unas elecciones que pueden ser trascendentales para Angela Merkel. Los bárbaros están votando este domingo», dijo hace unos días Beatriz Pérez Aranda. En realidad debió decir los bávaros, pero no estuvo atinada. Lo resolvió, como suele hacerlo, con un ataque de risa, que es un antídoto infalible para casi todo. Las parrillas de televisión y la vida tendrían que estar llenas de Alberts, Albas, Beatrices...