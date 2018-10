No te aburrirás a pesar de las reposiciones y segundas partes Ciencia ficción, acción, terror y para toda la familia... las opciones de esta noche tendrás que discutirlas LA RIOJA Logroño Martes, 30 octubre 2018, 21:19

Si ayer viste la primera parte de Independence Day, hoy tendrás la oportunidad de ver la segunda entrega. Esperada, pero peor que la primera a pesar de los esfuerzos de las caras nuevas, se echa de menos a Will Smith. Si ya crees que has consumido la dosis de marcianitos, te queda Poseidón. Ni de lejos luce la brillantez de la primera aventura a pesar de poner otro barco patas arriba. También toca secuela con U.S. Marshals de Tommy Lee Jones y es que el ritmo ('Frenético') en 'El Fugitivo' (¡Oh Harrison!) de la primera vez fue tan especial que la cinta de hoy se atraganta un poco. Claro que te queda la baza del terror con 'Carrie' dada la cercanía de las fechas de la noche de difuntos o el indigesto 'potito' de 'Míos, tuyos y nuestros' para toda la familia.

Por horarios:

Poseidón

EE UU. 2006. 97 m. Aventuras. Director: Wolfgang Petersen. Intérpretes: Josh Lucas, Kurt Russell, Emmy Rossum, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss.

22.30 La Sexta. Tras 'Troya', Wolfgang Petersen se embarcó en esta cinta de catástrofes cuyo enorme presupuesto se destinó a unos asombrosos efectos especiales, que fueron nominados al Oscar, pero se olvidaron de dar consistencia a un endeble guión. En el Atlántico Norte, mientras en el lujoso transatlántico 'Poseidón' comienza la fiesta de Nochevieja, una ola de 30 metros de altura se dirige hacia la nave a gran velocidad. Un 'remake' que, como la mayoría de la veces, no está a la altura del original: 'La aventura del Poseidón' (Ronald Neame, 1972).

Independence day: Contraataque

EE UU. 2016. 119 m. Ciencia-Ficción. Director: Roland Emmerich. Intérpretes: Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Bill Pullman, Maika Monroe, Jessie T. Usher.

22.30 FDF. Usando la tecnología que los extraterrestres tenían 20 años antes, las naciones de la Tierra han colaborado en un gigantesco programa de defensa para proteger el planeta. Sus impresionantes efectos visuales no son capaces de esconder su nula originalidad, convirtiéndose simplemente en una copia más cara y ruidosa. Y encima sin Will Smith. Muy justita.

Carrie

EE UU. 2013. 100 m. Terror. Directora: Kimberly Peirce. Intérpretes: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Portia Doubleday, Judy Greer.

22.40 Neox. Carrie White, una adolescente a la que sus compañeros humillan constantemente, posee poderes psíquicos que se manifiestan cuando se siente dominada por la ira. Kimberly Peirce ('Boys Don't Cry') firma este innecesario 'remake', trasladado a la época actual, del clásico del terror rodado por Brian De Palma en 1976, a su vez basado en la famosa novela homónima de Stephen King. Chloë Grace Moretz y Julianne Moore son una excelente elección, pero el baile de promoción de Sissy Spacek es insuperable. Sin sorpresas.

Míos, tuyos y nuestros

EE.UU. 2005. 90 m. Comedia. Cine familiar. Director: Raja Gosnell. Intérpretes: Dennis Quaid, René Russo, Jerry O'Connell, Linda Hunt, Rip Torn, Sean Faris, Katija Pevec, Dean Collins, Tyler Patrick Jones, Haley Ramm, Brecken Palmer, Drake Bell, Bridger Palmer, Danielle Panabaker, Andrew Vo, Miranda Cosgrove, Ty Panitz, Lil JJ, Miki Ishikawa, Slade Pearce, Nicholas Roget-King, Lisa Waltz.

Frank Berdsley (Dennis Quaid) se encuentra por casualidad con Helen North (Rene Russo), su novia del instituto, treinta años después. Los dos son viudos; él tiene ocho hijos y ella diez. Cuando deciden casarse, algunos de sus hijos intentarán sabotear sus planes de boda. Además, los hijos de Frank y Helen son tan distintos que no congenian: los Beardsley son disciplinados y respetan las normas, pero no hay normas para los revoltosos y rebeldes North.

U.S. Marshals

EE UU. 1998. 131 m. Acción. Director: Stuart Baird. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Irène Jacob, Joe Pantoliano.

22.45 La 1. Tommy Lee Jones se mete de nuevo en la piel del marshal Sam Gerard (le reportó un Oscar a mejor actor secundario) en esta floja secuela de la frenética 'El fugitivo' (Andrew Davis, 1993). Mark Sheridan (Wesley Snipes), acusado del asesinato de dos agentes secretos, es arrestado y trasladado en avión a prisión, pero un accidente durante el viaje le permite escapar.