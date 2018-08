ABERCROMBIE, SANDERSON, ERIKSON

Ahora que Amazon va a dejarse más dinero en la serie de 'El Señor de los Anillos' que lo que se dejó Peter Jackson en pañuelos tras 'El Hobbit' (mil millones de dólares, en concreto), es el momento de leer. De leer rápido. De disfrutar de la lectura a saco. Obviamente, Tolkien no es ningún descubrimiento. Pero nadie se debería sorprender de que el lanzamiento de esta serie impulse otros proyectos audiovisuales basados en grandes novelas de épica, fantasía y aventura. Ahora mismo tengo tres autores fetiche que voy alternando (conste que tengo otros tantos esperando en la lista): Joe Abercrombie, Brandon Sanderson y Steven Erikson.

Me juego mi colección de figuras de Marvel a que es cuestión de tiempo que estos autores empiecen a sonar -más, si cabe- como los nuevos George R. R. Martin o, claro, los herederos de Tolkien. Y no son ni una cosa ni la otra. Son voces auténticas y fascinantes que merece la pena descubrir. El magnífico legado de 'La primera Ley', la enormidad del 'Cosmere' o la épica de 'Malaz' no tienen desperdicio. Miles y miles de páginas para disfrutar.

En todas estas lecturas he tenido una sensación similar: son lecturas muy cinematográficas. Muy visuales. Leer 'Los Héroes' de Abercombie y no imaginar la escena, con todo lujo de detalles audiovisuales, es casi imposible. O las calles ennegrecidas por la ceniza de los Nacidos de la Bruma de Sanderson. O, claro, a los carismáticos miembros de los Abrasapuentes de Whiskeyjack, en 'Los jardínes de la Luna', de Erikson.

Sí, claro que me apetecería ver cualquiera de estas novelas convertidas en series de televisión (o películas). Y, tiempo al tiempo, es algo que terminará ocurriendo. Lo que me daría una lástima tremenda es que sus voces, las de Abercrombie, Sanderson y Erikson, se convirtieran en la excusa rápida y forzada para hacer la competencia a otros productos. Lástima porque ellos son autores de referencia. Auténticas leyendas. Ojalá los leáis antes de que se conviertan en otra cosa más grande y descontrolada. Antes de que se hagan con el trono.