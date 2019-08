El triunfo de la guerra Croacia celebra su día de la victoria y honra a sus héroes. Los serbios guardan luto por sus muertos JAVIER GUILLENEA Lunes, 5 agosto 2019, 22:02

Hoy es un día luminoso en Croacia pero de luto en Serbia. Los primeros honrarán con gran despliegue de banderas a sus héroes caídos. Los segundos llorarán a sus muertos. Es lo que tiene la guerra, que a los difuntos se les pone un apellido u otro según quién venza la última de las batallas. Y el 5 de agosto de 1995 los ganadores fueron los croatas que entraron en Knin, la capital de la autoproclamada república de Krajina. Pusieron fin de esta manera al conflicto bélico que mantenían desde 1991 con las tropas del Ejército Popular Yugoslavo lideradas por el serbio Slobodan Milosevic.

Aquella fue una de las guerras que entre 1991 y 2001 asolaron la República Federal Socialista de Yugoslavia tras su disolución. Durante diez años los viejos vecinos que habían convivido en paz bajo la férrea tutela del mariscal Tito se dedicaron a matar y a morir como si hubieran esperado toda la vida para hacerlo. El resto de Europa, que no había vivido nada similar desde la Segunda Guerra Mundial, asistió atónita al espectáculo de un odio visceral y descarnado que se desarrollaba en su propio portal, al otro lado del rellano. Reaccionó tarde y mal y, cuando lo hizo, ya era demasiado tarde.

No es solo que mataran, es que lo hacían a conciencia, como si el objetivo no fuera la muerte sino causar el mayor dolor posible. El fallecimiento de Tito, en 1982, había abierto el cofre de los nacionalismos y con ellos quedaron liberados todos los demonios que el ser humano lleva dentro. Serbios, croatas, bosnios, kosovares, musulmanes, ortodoxos, católicos, minorías y mayorías se convirtieron en verdugos y víctimas de una misma locura. Había barra libre para el espanto.

Una gran ofensiva de los croatas puso fin a un conflicto de casi cinco años

En abril de 1993 las fuerzas croatas mataron a cien aldeanos bosnios en el pequeño pueblo de Ahmici. Entre abril de 1992 y febrero de 1996, en el asedio serbio a la capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, cerca de 12.000 personas perdieron la vida. La mayor parte eran civiles. En Mostar más de 2.000 combatientes y civiles bosnios fueron asesinados entre 1992 y 1993. En julio de 1995, los serbobosnios dirigidos por el general Ratko Mladic mataron a tiros a 8.0000 varones musulmanes en la ciudad bosnia de Srebrenica. Aunque no hay datos exactos, se ha calculado que más de 20.000 bosnias musulmanas fueron sistemáticamente violadas por las fuerzas serbias en la campaña de limpieza étnica orquestada por Milosevic. Los demonios tuvieron poco tiempo para descansar.

El final

La 'operación Tormenta' acabó con una de esas guerras pero no con el sufrimiento que se había extendido por todos los bandos. En poco más de cuatro días, la gran ofensiva que los croatas lanzaron el 4 de agosto de 1995 contra las tropas serbias lograron su objetivo de tomar Knin y controlar gran parte de la república serbia de Krajina. Derrotados, los enclaves serbios restantes se vieron obligados a aceptar una reintegración pacífica en Croacia bajo el control de la ONU.

En su 'Día de la Victoria y del Agradecimiento Patriótico', los croatas izarán hoy banderas, celebrarán desfiles, pronunciarán discursos, organizarán actos culturales y soltarán palomas de la paz. Todo para mayor honra de los 174 hijos del pueblo que murieron en la 'operación Tormenta', la que puso fin a la 'Guerra Patria'.

Por el contrario, Serbia y la República Serbia de Bosnia-Herzegovina han declarado el 5 de agosto como día de duelo nacional. A los serbios la gran ofensiva no les dejó héroes a los que erigir estatuas sino más de mil civiles muertos, muchos de ellos ancianos que se vieron atrapados en los combates. Durante aquellas cuatro jornadas de furia croata se produjeron violaciones masivas, 250.000 personas tuvieron que huir de sus casas y pueblos enteros fueron saqueados e incendiados. Para estas víctimas no habrá fuegos artificiales. No ganaron la guerra.

'Operación Tormenta'. En la ofensiva croata participaron 200.000 combatientes que se enfrentaron a 57.000 serbios. Fue la mayor batalla terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Consecuencias. Los enclaves serbios se reintegraron en Croacia. En noviembre de 1995, el acuerdo de Dayton selló la paz entre Croacia, Serbia y Bosnia. La guerra se trasladó a Kosovo.