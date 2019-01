Tributo a The Beatles para toda la familia en el Bretón de Haro The Flaming Shakers. :: l.r. Viernes, 4 enero 2019, 00:45

The Flaming Shakers ofrece hoy, viernes, a las 20 horas un espectáculo familiar basado en la música de The Beatles. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Haro, se celebrará en el teatro Bretón de los Herreros. The Flaming Shakers está considerada, según la crítica especializada, la mejor banda tributo a The Beatles. En esta ocasión llega a La Rioja con su formato adaptado a los niños. Una propuesta interactiva en la que el Sargento Pimienta y los cuatro melenudos de Liverpool introducirán a los más pequeños en el mundo de la música.