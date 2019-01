Tres películas del tirón, de noche El 'Maratón de Cine' de Actual en 7 Infantes reúne a 330 cinéfilos que esperaban ver la última de Lars von Trier DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Domingo, 13 enero 2019, 00:07

El maratón de cine de Actual contó ayer con 330 espectadores en 7 Infantes para ver tres películas: 'The house that Jack built' de Lars von Trier, 'Another day of life' de Raúl de la Fuente y Damian Nenow y 'Climax' de Gaspar Noé. Había expectación y muchas ganas de cine ayer en los 7 Infantes en la noche de Reyes que, como es tradición, se vivió con cine en el festival.

Entre los espectadores acudió un nutrido grupo de miembros del cineclub riojano El Arrebato, que había quedado para cenar en un restaurante cercano y se sentaron juntos para disfrutar de las películas. Entre ellos, su presidenta, Isabel Ribote, quien explicó que asiste al maratón de cine desde siempre porque lo atractivo es «la posibilidad de ver tres o cuatro películas seguidas y encontrarte con otras personas que aman el cine, es un acto bastante bonito y diferente a lo habitual».

«No me he dormido nunca, aunque siempre acabo cansada», aseguró Isabel Ribote, pero, además, añadió que «sales a la calle de madrugada y sigues despierto, pero con las películas programadas va a ser bastante difícil dormirse». En este caso, para un entendido en cine, no se acude tanto para descubrir películas porque «ya las conocemos, de hecho, ya he visto una de ellas, 'Another day of life', en el festival de cine de San Sebastián, aunque quiero ver la última de Lars von Trier, que va a ser la que más me va a gustar».

Por otra parte, el arnedano residente en Logroño Diego Pérez explicó que el maratón de cine de Actual «es una fiesta en la que se juntan personas que les gusta el cine para poder ver estrenos que no se han podido ver antes, lo que es un motivo de sobra para venir». En su caso, esta es la tercera ocasión en que acude a la cita y señala que tres películas seguidas no resulta excesivamente cansado, sobre todo, porque «solemos ir al festival de San Sebastián y allí vemos cinco películas en un día, pero bueno, la tercera siempre cuesta». Él también esperaba con especial interés ver la última película de Lars von Trier, «siempre funciona bien en un maratón porque nunca deja indiferente a nadie».

Para Susana Igea, «la experiencia de ver hasta cuatro películas seguidas, como era al principio, me parece muy bonita», y su compañera Mónica Norte afirmó que «es una gozada poder disfrutarlo así, es impresionante».