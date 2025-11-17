LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tres maestros del ilusionismo llenan de magia Logroño con el Logic Fest este fin de semana

Karvis, Mago Scott y Ferny TuboyTapa actuarán del 21 al 23 de noviembre en el Círculo Logroñés con tres espectáculos para todos los públicos

La Rioja

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:39

La magia vuelve a tomar Logroño este fin de semana con la segunda parte de la programación del Logic Fest, el Festival de Magia de Logroño, que reunirá a tres reconocidos maestros del ilusionismo en el Círculo Logroñés entre el 21 y el 23 de noviembre. El evento ofrecerá tres espectáculos muy diferentes entre sí, diseñados para sorprender a públicos de todas las edades.

El festival comenzará el viernes 21 a las 20.00 horas con Karvis, mago logroñés recientemente premiado con el Nacional de Mentalismo 2025. Presentará La Habitación de los Sueños Perdidos, un montaje íntimo y emocional que combina mentalismo, narrativa y sensibilidad.

El sábado 22, también a las 20.00 horas, será el turno del popular Mago Scott, conocido como «el mago de la tele» por su participación en diversos programas de Telecinco. Scott ofrecerá un espectáculo lleno de dinamismo, humor y efectos de gran impacto. El artista cuenta con una larga trayectoria y obtuvo el Premio al Mejor Showman Internacional en 2007.

Finalmente, el domingo 23 a las 12.30 horas actuará Ferny TuboyTapa, mago granadino afincado en Asturias que presentará un gran show familiar cargado de diversión, sorpresas y trucos que desafían la lógica.

Las entradas pueden adquirirse en la web del Logic Fest.

