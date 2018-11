Los tres lenguajes de 'Intemperie' Benito Zambrano, Jesús Carrasco y Javier Rey charlan con el periodista Jesús Ruiz Mantilla. :: sonia tercero La Biblioteca Rafael Azcona acoge un acto sobre la novela, la película y el cómic dentro del festival 'Cuéntalo' Jesús Carrasco, Benito Zambrano y Javier Rey desvelan las claves de las adaptaciones de la obra DIEGO MARÍN A. Domingo, 25 noviembre 2018, 01:14

logroño. Un niño que huye y un conflicto. Un niño que sufre. «¿Quién no empatiza con un niño?», se preguntó retóricamente el escritor Jesús Carrasco ayer en la conversación sobre su novela 'Intemperie: una historia, tres lenguajes' que, dentro del festival 'Cuéntalo', se celebró en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño. Además de Carrasco y del periodista Jesús Ruiz Mantilla como moderador, también participaron en la mesa redonda el dibujante Javier Rey, que ha realizado la adaptación al cómic, y el director Benito Zambrano, que en el 2019 estrenará la película basada en la novela y protagonizada por Luis Tosar.

Jesús Ruiz Mantilla describió 'Intemperie' (2013) como «una novela pegada a la naturaleza, fascinante; una primera novela pero, obviamente, no una primera tentativa, traducida ya a veintisiete idiomas». Carrasco desveló algunas curiosidades sobre el proceso de escritura de su obra más célebre, porque también es autor de 'La tierra que pisamos', como que tardó veinte años en escribirla y en ese tiempo también redactó otra, desechada, no publicada. «Por cada novela que escribo, escribo dos y media, escribo más del doble de lo que se publica», confesó el escritor. Otra de las frases a subrayar de Carrasco fue: «Me tomo muy en serio el trabajo de escritor y lo que se da al lector, hay que salir de casa con los deberes hechos, limpio, sabiendo que lo que se da es lo mejor que se ha podido hacer».

Para definir 'Intemperie' se evocó «la búsqueda de la palabra precisa» de Flaubert. Ruiz Mantilla, no obstante, la describió como «un 'thriller' lingüístico porque estás a la acción y a cómo se expresa», pero también como un «'western' ibérico rural». El interés del acto estuvo en cómo Benito Zambrano y Javier Rey han trasladado una obra tan singular, tan específica. «Lo que yo he hecho es adaptar un guion, no una novela, que no es lo mismo. Primero leí el guion y luego la novela, si lo hubiera hecho al revés hubiera sido más complicado», confesó el director de cine. Zambrano relató cómo entró en el proyecto, ya avanzado, el pasado mes de abril y este mes de noviembre ya ha terminado de terminar de montar el largometraje, reducido de 2,15 a 1,43 horas tras un primer montaje. «Tuve que ser más fiel al productor que al autor, entre otras cosas, porque es el que me pagaba», se sinceró Zambrano.

«Cada viñeta que aparece en el cómic es un fotograma clave», afirmó el dibujante Javier Rey

En el caso de la adaptación cinematográfica, la productora Morena Films fue la que se hizo con los derechos. Y Grupo Planeta encargó a Javier Rey la adaptación al cómic de la obra. «Me he hartado de ver adaptaciones de novelas al cómic que son un traspaso. Yo hice una prueba y me pareció una reiteración de la imagen. Por ejemplo, me costó transmitir la sensación de hambre», advirtió el dibujante, quien añadió que «cada viñeta que aparece en el cómic es un fotograma clave para continuar con la trama».

Jesús Carrasco declaró que, al ceder los derechos de autor para las dos adaptaciones, asumió ese 'traspaso de poderes', consciente además de que los otros dos creadores realizarían dos nuevas obras, aunque fuera a partir de la suya original. «Javier es autor de otra novela, ha tomado decisiones», afirmó. Zambrano, por otra parte, expuso: «He tenido que crear diálogos y situaciones. Hay que encontrar la película que hay en el libro como el escultor encuentra la obra en la roca».