Tres de cada cuatro españolas reclaman más permisos para tener al menos dos hijos D. ROLDÁN MADRID. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:36

Las españolas quieren tener al menos dos hijos. Y para conseguirlo y levantar la paupérrima tasa de fertilidad del país -1,33 niños por mujer- reclaman un aumento de la duración de los permisos de maternidad y paternidad. Así se desprende de la encuesta de fecundidad publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por primera vez ha preguntado a los hombres sobre su comportamiento familiar y reproductivo para así disponer de una perspectiva de género. Querer tener dos hijos es el deseo mayoritario -casi la mitad- entre las mujeres de 18 y 55 años, incluido entre aquellas que ya tienen descendencia. Además, una cuarta parte querría tres hijos, un porcentaje que sube dos puntos (27%) en las mayores de 35 años.

En el lado contrario de la balanza, el número de las féminas que no quieren tener hijos baja con la edad: del 27% entre las menores de 25 años pasa a menos de un de cada diez mujeres mayores de 30 años. En el primer grupo, el argumento principal para no tener hijos es la juventud; en el resto de edades, es el deseo de no ser madre el que prevalece.

Razones laborales

El informe del INE destaca que la mayor parte de las menores de 35 años encuestadas todavía espera tener más hijos. A partir de esa edad, las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas son las más importantes para explicar por qué las mujeres han tenido menos hijos de los deseados.

En cuanto a los principales incentivos que demandan las mujeres para tener hijos, el primero es el aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad. Por grupos de edad, los mayores porcentajes se dan entre las mujeres de 30 a 34 años (31,1%) y de 35 a 39 años (29,1%). La segunda motivación a la natalidad más importante para las menores de 40 años es la flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con niños pequeños, mientras que para las de 40 años y más, la segunda medida más importante es una asignación para las familias con hijos a cargo menores de 18 años.

En el caso de los hombres, el estudio arroja que no hay grandes diferencias entre el número de hijos deseado por hombres y mujeres, aunque la mayor discrepancia se da en los porcentajes de hombres que desean tener tres hijos, que son inferiores. La mayoría de ellos desea tener dos hijos mientras que en torno al 20% de los hombres mayores de 30 años quiere tener tres hijos, frente al 16,1% de los que tienen de 25 a 29 años.