'El tren' de Rosendo pasa por Ezcaray

Rosendo Mercado durante su actuación en el Ezcaray Fest en la noche de ayer sábado. El rockero de Carabanchel, a sus 64 años, congrega al mayor número de espectadores del festival Rufus T. Firefly, Mi Capitán y Juanito Makandé completaron el cartel de la segunda jornada, que concluye hoy con Mäbu DIEGO MARÍN A. Sábado, 28 julio 2018

EZCARAY. Tuvo que ser Rosendo. A sus 64 años. En su gira de despedida, aunque realmente presenta su último disco, 'De escalde y trinchera', el rockero de Carabanchel logró dar al Ezcaray Fest el lustre que merece su organización. Unos 2.000 espectadores se reunieron en el antiguo atadero del pueblo, donde se sitúa el Escenario El Naturalista, para, quizá, ver por última vez en directo a Rosendo. Muchos vecinos del valle y de la región acudieron al evento, como si fuera una feria de ganado de antaño. Pero para llegar a ese cénit la jornada se fue agitando desde el mediodía.

Nat Simons y el grupo riojano Vuelo 505 actuaron en el Escenario Gómez Cruzado de la plaza de la Verdura favoreciendo un muy buen ambiente a la hora del vermú y ofreciendo un aperitivo de la jornada más fuerte del festival.

Rufus T. Firefly fue el primer grupo en actuar ayer sábado en el Escenario El Naturalista. Y lo hizo, desde el primer instante, cuando apenas había público en el recinto, con una intensidad mayúscula. Conforme avanzó su actuación fueron sumando espectadores presentando las canciones de su último disco, 'Loto', repleto, como el anterior, 'Magnolia', de referencias populares y cinematográficas. Sus canciones son, en palabras de su líder, Víctor Cabezuelo, «un alegato en defensa del arte, la naturaleza y el amor, sobre todo eso van las canciones que estamos tocando». Su música, que arrancó con psicodelia, continuó con mucha distorsión y finalizó con un ritmo industrial, fue muy rica en matices. Además de batería convencional, también contaron con una eléctrica y su teclista aportó maracas y pandereta. Y fue precisamente su batería, Julia Martín-Maestro , lo más destacado de su actuación por su alta calidad.

La batería de Rufus T. Firefly, Julia Martín-Maestro, fue lo más destacado de la actuación del grupo Cuando Rosendo salió al escenario el recinto contaba con un notable número de espectadores

A continuación tocó Mi Capitán, un sexteto de la órbita de Love of Lesbian que ofreció el directo de rock más clásico de todo el festival. Sólo unos timbales ofrecían un punto exótico en su música. Es curioso, pero si Love of Lesbian congrega a miles de personas en cualquier concierto, Mi Capitán, que comparte músicos con la banda barcelonesa de Santi Balmes, debería, en buena lógica, reunir, al menos, a cientos. Pero no. (Claro que poca gente sabe que los inicios de Rosendo están unidos a Toni Genil). Ayer la gente esperaba y deseaba ver al padre, así que los trece temas de la banda, protagonizados por los de su último disco 'Un tiro a la salud del Imperio', transcurrieron con normalidad.

Para cuando Rosendo salió al escenario el recinto ya estaba no lleno pero sí con un notable número de espectadores. Lloviznaba levemente sobre Ezcaray y el público se refugió bajo la pancarta dispuesta por la organización del festival. El auténtico cabeza de cartel arrancó su repertorio con 'Aguanta el tipo'. Hubo que esperar a la recta final del repertorio para escuchar algunos de sus grandes éxitos, como 'El tren', 'Flojos de pantalón', 'Agradecido' y 'Maneras de vivir', a excepción del clásico 'No dudaría'. En total, una veintena de canciones a lo largo de dos horas de concierto que, eso sí, no alcanzó su punto álgido hasta el final, con las canciones cuyos estribillos conocía todo el público. Y eso tiene mérito, está al alcance de muy pocos que todo el mundo, jóvenes y adultos, conozcan y cantes tus letras. Ya lo dijo Yosi, de Los Suaves, parafraseando la copla de Machado («Hasta que el pueblo las canta,/las coplas, coplas no son,/y cuando las canta el pueblo,/ya nadie sabe el autor»): «Una canción no es canción hasta que la canta el pueblo».

La noche la cerró Juanito Makandé y su flamenco, funk, jazz, un sonido inclasificable y que amansó de alguna manera a las fieras del rock, aunque con mucha potencia. El programa de la segunda edición del Ezcaray Fest concluye hoy con una última actuación, gratuita y al aire libre, en el Escenario Gómez Cruzado de la plaza del Conde de Torremúzquiz a partir de las 13 horas, la de la banda Mäbu.