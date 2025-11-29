Otra 'Traviata' de Ópera 2001 da continuidad a la variada cartelera de otoño del Bretón

'La traviata' siempre viene bien. Fiel a su cita con la afición riojana, la compañía Ópera 2001 regresa mañana al Teatro Bretón (a las ... 19.30 horas) con este gran clásico de Verdi que ya ha representado al menos en dos ocasiones en este mismo escenario (2019 y 2013). Y siempre con buen recuerdo.

Como es habitual, con la dirección de Martin Mázik, Luis Miguel Lainz y Aquiles Machado (musical, artística y de escena, respectivamente), los solistas y orquesta de la propia compañía y el Coro Lírico Siciliano, Ópera 2001 volverá a llenar el teatro a su paso por Logroño.

Estrenada en 1853, 'La traviata' es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave basado en la novela de Alejandro Dumas (hijo) 'La dama de las camelias'. «Es célebre por su música sublime y su conmovedora trama, que narra la historia de Violetta Valéry, una cortesana parisina que lucha por vivir un amor verdadero mientras enfrenta los prejuicios de la sociedad y su propia fragilidad», como recuerda el programa.

«La partitura muestra a Verdi en su máxima expresión: con una música dramáticamente efectiva e innovadora en armonía, melodía y ritmo. Aunque no carece de convenciones, 'La traviata' brilla por su riqueza melódica y recitativos cargados de emociones, convirtiéndose en un hito injustamente subestimado».

No será la única cita con Ópera 2001 en el Bretón esta temporada: el 22 de marzo está anunciado otro título bien conocido, 'La bohème', de Puccini. Antes, tras dos meses de Festival de teatro y hasta fin de año, el teatro logroñés ofrecerá entre otros espectáculos, una función musical, 'Bon voyage!' (el 4 de diciembre) y 'La Bella Durmiente (el 18), con el Ballet Clásico Internacional.