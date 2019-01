«Que la trata de esclavos en España sea tan desconocida es culpa de la Iglesia» Francisco Fernández Pardo. :: JONATHAN HERREROS El investigador riojano presenta hoy su última novela, 'El holocausto negro', que aborda el ignorado asunto de la esclavitud en la Barcelona del siglo XVIII Francisco Fernández Pardo Escritor MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO* MIZQUIERDO@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 17 enero 2019, 23:49

Si en su trilogía novelada 'La farsa del poder' desmenuzaba inviscerados mitos de aquella España del Siglo de Oro envanecida e imperial, el escritor y académico Francisco Fernández Pardo (Logroño, 1937) regresa tres años después con otra historia novelada, secuela de la anterior, que aborda el yugo de la esclavitud desde la perspectiva española. La trama discurre en los albores del siglo XVIII con la Barcelona de la Guerra de Sucesión como algo más que un simple telón de fondo. La cita es a las 19.30 horas, en el Centro Ibercaja La Rioja.

-¿Cuál es el punto de partida de 'El holocausto negro'?

uTítulo 'El holocausto negro'. uAutor Francisco Fernández Pardo. uEditorial Glyphos. uPresentación Hoy, a las 19.30 horas, en Ibercaja Portales.

-Hace dos años, encontré un mazo de documentos en el Archivo General de Indias de Sevilla sobre la esclavitud en España y sobre quién se beneficiaba de ello. Más que describir cómo era la trata de seres humanos, aquellos papeles hablaban de los reyes, los nobles, los traficantes, en definitiva de quién se enriquecía con ese negocio tan infernal y tan macabro. Tras aquella investigación, me he servido de la novela para describir dos asuntos fundamentales: el yugo de la esclavitud en nuestro país, patrocinada por el propio rey Felipe V, y el conflicto catalán, ahora tan candente.

-Historia y actualidad... aunque usted abomina del 'bestseller'.

-No me gusta escribir para lectores que sólo buscan obras fáciles de consumir. En España, la historia como tal no interesa y eso propicia que a la ciudadanía le falte información veraz de su pasado. Llevo publicando libros de historia y de arte desde hace muchos años y ahora, con la novela, trato de instruir y deleitar al lector; de que conozca lo que ocurrió en su tierra tiempo atrás, pero desde una perspectiva rigurosa y documentada. Y si con eso, además, el lector disfruta, mejor que mejor.

-Volviendo al núcleo de su novela, ¿de verdad fue tan intenso el comercio esclavista en España?

-Intensísimo. La culpa de que la trata de esclavos en España sea un capítulo casi desconocido la tiene la Iglesia. Son muchas y muy importantes las personas que amasaron grandes fortunas con esta práctica y la Iglesia, que siempre ha estado con el poder, hizo la vista gorda. Ocurrió un poco lo que sucede ahora con la tumba de Franco. Porque los traficantes no eran sino meros transportistas de seres humanos, pero quienes mandaban construir los barcos y quienes organizaban el negocio eran personas de mucho más nivel.

-¿Hasta cuándo se practicó el tráfico de esclavos en nuestro país?

-La trata de esclavos rumbo a América nació poco después del Descubrimiento, ya en tiempos de Carlos V y Felipe II, aunque se prolongó hasta prácticamente finales del siglo XIX. Cuando ya se perdió Cuba, el negocio dejó de funcionar.

-¿Nos queda Cataluña y la Guerra de Sucesión?

-Es un asunto complejo y muy desconocido, que yo abordo en profundidad en la novela. Cataluña sufrió en aquel conflicto múltiples traiciones y desengaños, además de padecer, sobre todo Barcelona, bombardeos atroces y asedios inhumanos.