«Hoy a los traidores se les llama dialogantes; a los cobardes, prudentes, y a los valientes, inconscientes»

Isabel San Sebastián (Santiago de Chile, 1959) es autora de trece libros. Isabel San Sebastián | Escritora y periodista La autora protagoniza el Aula de Cultura LA RIOJA-UNIR con 'La peregrina', novela que recrea la primera peregrinación jacobea de la historia

Hablar de 'La peregrina' es hacerlo sobre del origen del Camino de Santiago, asunto que hoy trae a Logroño a Isabel San Sebastián, invitada por el Aula de Cultura LA RIOJA-UNIR (intervendrá a las 20 horas en el Centro Ibercaja Portales). La autora defiende sus ideas con el mismo ímpetu que su nueva criatura literaria, donde recrea la peregrinación que realizó Alfonso II 'el Casto' en el siglo IX desde la capital del reino de Asturias hasta un bosque perdido en el Finis Terrae, en pos de las legendarias reliquias del apóstol Santiago.

-En esta novela recupera a Alana de Coaña (protagonista de 'La visigoda'), el personaje que más satisfacciones le ha proporcionado y el que más se le parece. ¿En qué se parecen Alana e Isabel?

-Nos parecemos mucho. Ella fue mi primer personaje y eso te marca. Somos las dos muy curiosas; nos encanta contar historias; somos muy viajeras, pero no tanto por afición como porque el destino nos ha zarandeado mucho; hemos perdido a muchas personas queridas; hemos soportado situaciones duras y corrido riesgos, pero aún así no nos damos por vencidas. A las dos nos gusta reír y cantar, y somos muy madrazas.

-Es su alter ego.

-Sí, ella es más rubia que yo y más goda, pero es mi alter ego literario. Además, Alana en la novela tiene la misma edad que yo ahora.

-Y como ella, supongo que usted también habrá recorrido ese Camino de Santiago primigenio.

-Ella lo hace entero en la novela y lo va relatando, pero yo no pude completarlo por culpa de una lesión e hice etapas en coche y caminando. La de los hospitales, por ejemplo, me la hice entera.

- 'La peregrina' es una novela histórica de aventuras, luego de realidad y de ficción. ¿Qué recrea con más gusto?

-A mí me gusta mucho la historia y disfruto mucho investigando, pero entiendo que el lector también quiere entretenerse y pasarlo bien. Yo dedico casi más tiempo a tejer bien mis tramas de ficción y a conseguir que el lector se enganche a la novela que a documentar el aspecto histórico, y eso que estudio mucho sobre la historia.

-Y ese trabajo de documentación, ¿hasta dónde le ha llevado?

-Como ya he escrito dos novelas sobre esa época del Reino de Asturias ('Astur' y 'La visigoda'), el propio Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y toda institución que edita algún libro relacionado con el reinado de Alfonso II o con Covadonga me lo envía. Debo de tener una de las mejores bibliotecas de España sobre esa época.

-Incluye en su novela un puñado de ilustraciones muy sencillas.

-En el libro que escribió Egeria relatando su peregrinación desde Galicia a Tierra Santa en el siglo III debió de incluir algún dibujo, según los estudiosos. Así que cuando hablaba con mi editor le propuse hacer lo mismo con Alana, emulando así a Egeria, que es lo más cercano que tenemos documentado sobre la peregrinación de una mujer.

-¿Y si el cronista de este viaje hubiera sido un hombre, en qué hubiera cambiado el relato?

-En mucho. Un hombre, y sobre todo en esa época, habría hablado de batallas, de poder, intrigas y más de comida que yo. De todas formas, esta crónica sólo podría haberla escrito o una dama de la corte letrada o un clérigo, los únicos que en aquella época sabían leer y escribir, y meterme en los hábitos de un clérigo habría sido muy poco verosímil.

-Todas sus novelas son históricas, si bien la mayoría se ambientan en la época medieval.

-A mí lo que me chifla es la historia y sí es cierto que me fascina la historia altomedieval porque es la historia del origen de la nación española. Y a mí la nación española me preocupa especialmente en este momento porque amo a mi país. Ya sé que no es muy políticamente correcto decirlo ahora mismo pero qué le vamos a hacer, yo soy una patriota, amo a mi país y me preocupa.

-Pues no sería mal ejercicio leer 'La Peregrina' para centrar la atención en nuestros orígenes y nuestra razón de ser.

-'La peregrina' es el relato de un camino milenario que ha sido decisivo en la construcción no solo de España sino de Europa, ya que se ha convertido en la mayor autopista cultural de Europa. Y es la historia de un pequeño núcleo de resistencia cristiana llamado Reino de Asturias, todo lo demás había sucumbido a la invasión musulmana. Si en ese momento el Reino de Asturias también lo hubiera hecho es muy posible que hoy España sería completamente distinta; vete a saber si estaríamos en el marco europeo o no, si seríamos Marruecos o Túnez, y si tú y yo podríamos ejercer el periodismo o estar en casa con la pata quebrada. Es importante recuperar ese momento de la historia porque se ha borrado y lo que no se ha borrado se está tergiversando a marchas forzadas.

-Según esto, ¿a quién regalaría 'La peregrina' urgentemente?

-Regalar un libro a quien sabes que no lo va a leer porque desprecia profundamente la cultura, la historia y a España es un ejercicio un poco inútil, aún así se lo regalaría a todos los que hoy en día están empeñados en romper, en dividir, en desandar, en debilitar... léase separatistas, populistas, toda esta gente que vive feliz en el conflicto y en la ruptura.

-Esfuerzo, valentía y honor son valores que reivindica en 'La peregrina'. ¿Dónde se han quedado hoy esos valores?

-Han sucumbido al apetito voraz de poder, estamos en el tiempo del fin justifica los medios. En la Edad Media, por supuesto, había traiciones, cobardía, abusos... pero a los traidores se les llamaba traidores y se les castigaba como tales, y a los cobardes igual, y lo que se premiaba era el honor, la valentía... Hoy en día, a los traidores se les llama dialogantes; a los cobardes se les llama prudentes, y a los valientes se les llama inconscientes. Vivimos en un tiempo en el que, entre los eufemismos, la posverdad y los silencios causados por el miedo nos va bastante mal. Estamos bastante necesitados de un milagro jacobeo.

-¿Y confía en el milagro?

-Soy optimista por naturaleza, pero la situación en la que se encuentra en este momento España como nación es muy complicada. El nivel de división es tal que no sé si vamos a ser capaces de volver a coser las heridas, pero bueno... de otras peores hemos salido.

-Además de optimista, es una mujer vehemente a la hora de defender sus ideas. ¿Esa vehemencia es una gran virtud o un pequeño defecto?

-Es un rasgo de personalidad, no sé si bueno o malo. Pero bueno, a estas alturas de mi vida es lo que soy y no lo voy a cambiar.