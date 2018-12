«Me han traicionado un montón» El éxito. «Todavía no me siento un producto». :: E. C. «Tomo pastillas para dormir. Un autosatisfecho no escribe poesía, hace falta un punto de tortura» Irene X Poeta ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 15 diciembre 2018, 19:14

Lo primero que sorprende en Irene X es esa libélula tatuada que le atraviesa el cuello como una definición: delicada y tremenda a la vez, frágil y extrema. Zaragozana criada en Madrid y afincada en Cádiz, Irene Domingo Longares pertenece a la generación de los poetas 'millenials', 'superpop', 'intensitos'... Y a sus 28 años acaba de ganar el Premio Espasa de Poesía con el libro 'La chica no olvida'.

- ¿Qué no olvidará de este premio?

- El cariño. Nunca había trabajado con una multinacional, temía despersonalizarme. Pero, al contrario, todavía no me siento un producto.

- ¿Qué es lo último que le ha provocado un poema?

- He iniciado un libro para que muchas chicas puedan hablar en anónimo de abusos sexuales, violaciones, etc. Y he recibido cientos de mensajes. Eso me ha movido mucho. Ahora estoy trabajando en cómo me eduqué, qué rol tenía en el colegio...

- ¿Y qué ha descubierto?

- Que la generación siguiente a la mía denuncia más. Nosotras no decíamos nada cuando a los 12 años los niños nos pedían que nos levantáramos la camiseta. Nos avergonzaba, nos sentíamos culpables. Luego te das cuenta de que la suciedad no está en ti. Hoy las de 18 años se apoyan más entre ellas. Nosotras nos peleábamos por títulos, por popularidad, por chicos... Nos hicimos mucho daño.

- ¿Ha sufrido algún abuso denunciable?

- He pasado por mis cosas. Y algún día quizá pueda contarlo sin tapujos, escribiendo, en forma de catarsis.

- «Somos la generación que cruza en rojo sin mirar y luego nos da miedo enamorarnos», dice.

- Es verdad. En la adolescencia fuimos gente que ha salido mucho de fiesta, ha bebido mucho, se ha puesto en riesgo. Pero luego a la hora del amor nos echamos para atrás. Tenemos miedo al compromiso, a que nos rompan... Y es curioso porque nos hemos jugado la vida mil veces.

- También son más libres a la hora de expresar sus preferencias sexuales.

- Y de hacerlo visible. Yo tengo una relación con una mujer y, desde los 17, que estuve con mi primera chica, nunca lo he ocultado.

- Decía Panero que el paranoico tiene realmente perseguidores. A usted la siguen más de 50.000 en Instagram.

- Ja, ja, ja... Pero no me siento perseguida sino arropada.

- ¿Por qué elige como virtudes la transparencia y la humildad?

- La transparencia la agradezco porque me han traicionado un montón, desde pequeña. Será porque yo me fío de todo el mundo, no tengo filtro. Y la humildad porque, en esta época plagada de egos, me encanta la gente que no tiene ni idea de todo lo que es.

- ¿Qué opina de sus 'haters'?

- Que tienen que existir. No puedes gustar a todo el mundo.

- ¿Y usted de qué es 'hater'?

- De la positividad y del rollito así un poco Mister Wonderful. No están los tiempos para ir sonriendo todo el rato.

- ¿Lo personalizaría en alguien?

- Pues, mira, Ana Torroja, por ejemplo, no me cae muy bien. Me enfadó su falta de humildad en 'OT' con el tema de la 'mariconez'.

- ¿Cambiaría usted algo de lo que ha escrito?

- Ojalá pudiese cambiar algunas cosas.

- Habla en un poema de provocarse vómitos...

- Sufrí bulimia, la superé. Y me costó muchos años contárselo a mi familia y amigos, pero contándolo me liberé. Mi relación ahora con la comida es demasiado buena. Sigo delgada, pero es que siempre he sido una 'raspita'.

- «Son demasiadas pastillas, qué pequeño es el cuerpo», dice otro de sus poemas.

- Es que tomo medicación para dormir. Tengo mucha ansiedad. A un autosatisfecho nunca le he visto dedicarse a la poesía. En esto siempre hay un punto de tortura.