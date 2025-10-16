Las torres de las iglesias de Logroño abrirán las Jornadas de Patrimonio Bajo el lema 'Ventanas al pasado, puertas al futuro', el ciclo incluye tres visitas guiadas y actividades educativas a partir del 25 de octubre

Bajo el lema 'Patrimonio arquitectónico: ventanas al pasado, puertas al futuro', las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 proponen, entre el 25 de octubre y el 30 de noviembre, un recorrido por distintos enclaves de la región que permitirá «redescubrir el patrimonio riojano desde una mirada viva y participativa».

El programa organizado por el Gobierno de La Rioja se inicia en Logroño (el 25 de octubre), donde las torres de la concatedral de La Redonda y de las iglesias de San Bartolomé, Palacio y Santiago abrirán sus puertas para descubrir el trabajo de restauración que ha permitido devolverles su esplendor. Las explicaciones correrán a cargo de los arquitectos Iñaki Gómez Díaz y José Ignacio Amat Sánchez, quienes guiarán las visitas y acompañarán al público en la subida a la torre de La Redonda, desde la que se ofrece una panorámica privilegiada de la ciudad.

Ese mismo fin de semana, los visitantes podrán acercarse al castillo de Enciso, una fortificación que ha recuperado parte de su trazado original gracias a la intervención dirigida por la arquitecta Ana Giménez Tre, o al santuario de Nuestra Señora de Tómalos, en Torrecilla en Cameros, donde responsables del Estudio Conservación Restauración S.C. explicará los detalles de la restauración de este singular templo enclavado en la sierra.

Las jornadas invitarán a visitar también la sierra riojana, con una propuesta en Canales de la Sierra, donde la iglesia de Santa María mostrará su proceso de conservación, y otra visita al yacimiento de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama, donde el arquitecto Carlos Rodríguez Murillo guiará una cita que conecta pasado y presente a través de la arqueología.

La programación se extenderá también a Briones, con la recuperación de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, dirigida por el arquitecto Gaspar Aragón Osés, y a Nalda y Arnedillo, donde los castillos locales se convertirán en escenarios abiertos a la historia y la arquitectura gracias a las explicaciones de Rubén Pérez Alonso y José María Peláez González.

Además, del 20 al 23 de noviembre, Logroño acogerá las XXIII Jornadas de Intervención en el Patrimonio Histórico Artístico, organizadas por el COAR.