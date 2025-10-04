'Torcidxs' y 'Suavecita' cierran este fin de semana la actual edición de FITLO El domingo, el actor y dramaturgo argentino Martín Bontempo cierra FITLO con su premiada 'Suavecita'

El Festival Iberoamericano de Teatro FITLO enfila ya su recta final. Hoy mismo presenta en Nave 31 (c/ Baños, 3) la obra 'Torcidxs' de Las Nenas, una propuesta escénica performática en clave de humor que aborda, desde una mirada crítica y contemporánea, la violencia estética hacia los cuerpos.

En un contexto social marcado por la sobreexposición y el exceso de opiniones en redes, la obra abraza el lenguaje posirónico de la Generación Z para cuestionar los estándares de belleza, el juicio constante hacia los cuerpos y las narrativas que nos atraviesan desde la moda, la cultura pop de los 2000 y las clínicas estéticas. La cita, a las 20.30 horas y con entrada a 12,24 euros.

El domingo, el actor y dramaturgo argentino Martín Bontempo cierra FITLO con su premiada 'Suavecita'. Protagonizada por Camila Peralta y recomendada a partir de 16 años, la obra nos traslada a un hospital público donde la protagonista participa en una dudosa terapia del doctor Rodríguez con pacientes terminales, en el filo entre la santidad y la explotación sexual. En una suerte de trance, la mujer se transforma y cumple las fantasías sexuales de pacientes moribundos, llegando incluso a sanarlos.

Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en esta fantasía marginal y pegajosa. Una historia peculiar y perturbadora donde lo mundano y lo fantástico se dan la mano. Esta tarde, 'Suavecita' levanta el telón de la sala Gonzalo de Berceo de la capital a las 19.00 horas (con entrada a 12 euros).