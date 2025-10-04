LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Camila Peralta.

'Torcidxs' y 'Suavecita' cierran este fin de semana la actual edición de FITLO

El domingo, el actor y dramaturgo argentino Martín Bontempo cierra FITLO con su premiada 'Suavecita'

La Rioja

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:38

Comenta

El Festival Iberoamericano de Teatro FITLO enfila ya su recta final. Hoy mismo presenta en Nave 31 (c/ Baños, 3) la obra 'Torcidxs' de Las Nenas, una propuesta escénica performática en clave de humor que aborda, desde una mirada crítica y contemporánea, la violencia estética hacia los cuerpos.

En un contexto social marcado por la sobreexposición y el exceso de opiniones en redes, la obra abraza el lenguaje posirónico de la Generación Z para cuestionar los estándares de belleza, el juicio constante hacia los cuerpos y las narrativas que nos atraviesan desde la moda, la cultura pop de los 2000 y las clínicas estéticas. La cita, a las 20.30 horas y con entrada a 12,24 euros.

De Bontempo

El domingo, el actor y dramaturgo argentino Martín Bontempo cierra FITLO con su premiada 'Suavecita'. Protagonizada por Camila Peralta y recomendada a partir de 16 años, la obra nos traslada a un hospital público donde la protagonista participa en una dudosa terapia del doctor Rodríguez con pacientes terminales, en el filo entre la santidad y la explotación sexual. En una suerte de trance, la mujer se transforma y cumple las fantasías sexuales de pacientes moribundos, llegando incluso a sanarlos.

Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en esta fantasía marginal y pegajosa. Una historia peculiar y perturbadora donde lo mundano y lo fantástico se dan la mano. Esta tarde, 'Suavecita' levanta el telón de la sala Gonzalo de Berceo de la capital a las 19.00 horas (con entrada a 12 euros).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  3. 3

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  4. 4

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  5. 5

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»
  6. 6

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  7. 7 El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un bulo sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 UGT y CC OO de La Rioja se unen a la huelga nacional del 15 de octubre en solidaridad con Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'Torcidxs' y 'Suavecita' cierran este fin de semana la actual edición de FITLO

&#039;Torcidxs&#039; y &#039;Suavecita&#039; cierran este fin de semana la actual edición de FITLO