«Tocaré mis canciones más animadas y conocidas» Carlos Sadness. :: j. Herreros Sadness actuó en el Actual del 2016 en el Menhir y hoy lo hará en el Palacio de los Deportes Carlos Sadness Cantante y compositor S.S.J. LOGROÑO. Jueves, 3 enero 2019, 09:11

Carlos Sadness es un artista multidisciplinar que está disfrutando de una intensa actividad.

-En el año 2016 participó en Actual en un concierto 'de pequeño formato' en el Menhir ¿Qué recuerda de aquel momento?

-Me gusta mucho el Menhir, he tocado un par de veces, sin ser muy conocido en la ciudad, y siempre he salido muy contento. Me gusta poder llevar mi formato grande a Logroño, lo primero que haré en el escenario será preguntar, quién estuvo conmigo en el Menhir, en la noche de reyes de hace algunos años.

-Ese mismo año estuvo en la primera edición del Muwi Festival en Logroño. Música y vino de la mano ¿qué le pareció la idea?

-Me gusta que los festivales abracen también la gastronomía, hay unos cuantos que lo hacen. Parece que la música marida bien con el vino, eso lo sabían hasta los romanos, según los comics que leí de Asterix. Aquel fue el primer año y salieron las cosas bastante bien, lo sigo de cerca.

-¿Qué va a ofrecer hoy?

-Tocaré mis canciones más animadas y conocidas, siempre con algún capricho personal, que me gusta darme. Es un show bastante bailón, divertido. Además llevo una banda muy buena, así que si no conocen mis canciones, por lo menos les sonará bien. Pero vaya, a tiempo están de mirarse mi perfil de spotify, Te Quiero un Poco, Física Moderna, Qué Electricidad. Esas nunca faltan.