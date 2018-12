Tita Cervera afirma que habrá acuerdo con el Gobierno sobre su colección antes de fin de año M. LORENCI MADRID. Martes, 18 diciembre 2018, 00:18

El próximo día 31 se cumple el plazo acordado entre el Estado y los abogados de Carmen Cervera sobre el futuro de la colección de la baronesa para cerrar la ardua negociación de un nuevo acuerdo de alquiler. Y el entendimiento será posible a juicio de Tita Cervera. «Soy optimista. Creo que habrá acuerdo. España se lo merece», declaró la aristócrata. «Estamos ahí. Vamos a acercarnos todo lo que se pueda. No puedo decir nada más», reiteró.

Un acuerdo del que dice no saber «nada» Guillermo Solana. «No tengo ni idea», aseguró el director artístico del Museo Thyssen, que acoge la colección del barón. «Yo no tengo más información. El museo nunca participa en las negociaciones que se dan entre los abogados de la baronesa y el ministerio», arguyó esquivo. Hermético como pocas veces, nada risueño, insistió Solana en no conocer nuevos detalles del más que posible acuerdo. «Si la baronesa cree que habrá acuerdo, es algo estupendo», concedía con gesto severo.

La baronesa no precisó si ha habido avances en las condiciones que ella reclama, que pasan por un acuerdo a largo plazo, entre 15 o 20 años, que se permita más «movilidad» a sus cuadros (429 piezas), y que se acepte una valoración de la colección que según sus abogados supera los mil millones de euros.