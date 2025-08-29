Tierra Santa y Los Zigalas actúan el domingo en Cenicero
Viernes, 29 de agosto 2025, 09:18
El grupo de heavy rock riojano Tierra Santa actuará en la Plaza San Cristóbal de Cenicero este domingo, en las fiestas, a las 00.45 horas.
Tierra Santa publicó en octubre de 2024 su disco 'Un viaje épico' y en diciembre inició una gira con más de cincuenta fechas en España y América que terminó el 31 de mayo. En verano la banda está participando en diferentes festivales.
Además, a las 21.00 tocará la banda Los Zigalas en la Plaza de España.
