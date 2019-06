Cualquier tiempo pasado fue un dolor 'Desde al año de la pera hasta ya mismo', Nieves Concostrina vuelve a desmitificar la historia a partir de sus anécdotas en 'Pretérito imperfecto' LUIS ÁNGEL ADÁN LEÓN Sábado, 29 junio 2019, 23:09

logroño. Hace algún tiempo Arturo Pérez-Reverte comenzó a publicar en su artículo dominical su narración, llamémosle jocosa, de la historia de España. La ha convertido en narración con gracejo y, ahora, es un libro de éxito. Pero hace ya muchos libros que Nieves Concostrina hace lo mismo y produce adicción por la mezcla perfecta de información y diversión de sus colaboraciones.

Concostrina ha enganchado a todo el mundo con sus anécdotas históricas leídas con su inconfundible voz para la SER y RNE. Más todavía con las que dedica a anécdotas relacionadas con la muerte, que ha recopilado en dos libros. Encontrar la revista que ella y su marido escriben para todos los tanatorios de España en uno de ellos en esos momentos tristes nos arranca una sonrisa necesaria y nos demuestra su talento para el humor.

Ya lleva varios libros publicados sobre anécdotas históricas, por lo que creía que éste, por lo menos, se merecía un comentario. Reseñar 'Pretérito imperfecto' es un homenaje a su larga carrera haciendo lo que hace: hacer amena la historia, sin grandilocuencia. Con una retranca maravillosa que dispara contra la pomposidad que oculta las tristezas y egoísmos de los grandes acontecimientos. Este libro es una nueva recopilación de sus últimas colaboraciones radiofónicas ordenadas cronológicamente. Desde el nacimiento mitológico del mundo hasta la aventura de descubrir el yacimiento de Atapuerca.

Las consecuencias que trajo el único testículo del último Austria, saber que fumamos por culpa de Colón, desmitificar el Dos de Mayo, conocer que Cristina de Borbón fue la reina de la corrupción, sorprenderse con la condecoración que Franco le plantó a un comunista o el origen de la obsesión de Darwin por los percebes.

En lo que toca a España hay dos temas en los que está especialmente fina: la monarquía y la Iglesia. Sobre la monarquía encuentra un filón en Fernando VII del que afirma que lo hizo todo mal: un sinvergüenza, un putero, un pésimo gobernante, nos arruinó las libertades, se cargó la Constitución y nos dejó a María Cristina de Borbón, la reina más corrupta de la historia. Sólo un ejemplo que llega hasta las comisiones de Arabia Saudí en la actualidad.

Con la Iglesia es imposible no topar. Desde el circo económico-carnavalesco que montaron en Aviñón es difícil mirarla y no reírse cuando hablan del mundo espiritual cuando todo su devenir es tan terrenal y su connivencia con el poder y lo más retrógrado nos hacen preguntarnos cómo la gente sigue mirándolos con respeto. Pero la Concostrina consigue no cabrearse y verle el lado ridículo a la pompa y a la solemnidad.

Eso hace sus historias atractivas: el cachondeo y la cercanía con que nos cuenta los hechos. Me imagino la cara de desdén de un historiador profesional al enfrentarse a estas anécdotas. Aparentemente el lenguaje suelto y cercano no suena bien cuando hablamos de cosas históricas, pero creo que si te ajustas a la verdad puedes tomar partido, sobre todo si es por los débiles y contra los pretenciosos.