Terror submarino e interactivo

JUANJO BILBAO Sábado, 14 septiembre 2019, 22:56

Logroño. Los británicos de Supermassive Games pasan por ser una de las apuestas seguras para Sony y su plataforma PlayStation a la hora de lanzar juegos exclusivos. Así ocurrió con el mencionado 'Until Dawn', un título que ya adelantaba las dinámicas de este 'Man of Medan', es decir, una historia de terror con un peso narrativo muy importante y donde el jugador decide el desarrollo y el final de la trama, mediante las decisiones que van tomando los personajes. Lo bueno es que 'Man of Medan' finalmente también está disponible para los usuarios de PC y Xbox One.

Sin embargo, en esta ocasión Supermassive Games no ofrece un único capítulo, sino varios. De hecho, el título ya nos lo avisa. Este 'Man of Medan' es tan solo el primero de los capítulos que compondrán estas 'Dark Pictures' y habrá que esperar para saber si tienen relación entre ellos o no.

La trama de este 'Man of Medan' comienza con un grupo de cuatro jóvenes capitaneados por Fliss, la capitana de un barco de submarinismo recreativo, que buscan restos de buques o aviones de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur.

Pero como era de esperar, las cosas no salen tal y como pensaban tras una sucesión de catastróficas desdichas. Se ven atrapados en una tormenta que los deja varados a bordo de un barco fantasma. Inmersos en un horror y un estrés inimaginable, tendrán que encontrar el modo de escapar y huir del destino que parece que les espera.

Durante el avance de la historia cada decisión y acción cuenta. La personalidad de cada personaje, las relaciones entre ellos y, por tanto, también el argumento que vamos a jugar. De hecho merece la pena jugarlo varias veces, porque tiene diferentes finales.

Until Dawn como referente

De hecho, 'Until Dawn' ya exploraba este tipo de narración y toma de decisiones interactiva en el contexto de una reunión de amigos invernal en una casa apartada de la civilización. Lo que a priori parece un fin de semana tranquilo acaba en una historia de terror con un personaje sorpresa que solo desea cumplir sus deseos más sádicos y sangrientos con los protagonistas.

Las dinámicas de toma de decisiones en los diálogos insertados entre cinemáticas conseguía firmemente la sensación de estar formando parte de una película, algo que también está bien reflejado en este 'Man of Medan'.

Para la ejecución de 'Until Dawn', Supermassive Games contó con actores profesionales como Rami Malek (muy reconocido actualmente tras interpretar a Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody' y participar también en la serie 'Mr. Robot') o Hayden Panettiere (que saltó a la fama con la serie 'Heroes'), con el fin de conseguir la captura de movimiento, modelado y doblaje de los personajes. Por su parte, en 'Man of Medan' han contado con el actor Shawn Ashmore, que ha aparecido en varias películas de la saga 'X-Men'.

Modo dos jugadores

Respecto a la jugabilidad el gran avance es que puedes jugarlo solo, pero también con otra persona. De esta manera, tendremos mayores posibilidades de interacción y un mayor número de finales abiertos en la historia.

De hecho, 'Man of Medan' es también es un juego de supervivencia. Hay tantas cosas que pueden pasar, que hasta se nos pueden morir personajes por el camino y de esta manera también se producen giros inesperados en el guión. Así que prepárate para lo inesperado.

De esta forma, el título está plagado de tópicos de terror y consigue de sobra en el jugador la sensación de miedo y de suspense. En muchas ocasiones has de ser rápido, muy rápido y saber aguantar el estrés y los inevitables sustos.

Dicho de otra manera, si eres fan del terror en los juegos no tienes excusa para no navegar con Fliss y sus chicos y conocer sus distintos destinos y finales.