Con apenas una diferencia de 3 meses se estrenan dos películas bajo un título tan llamativo como sospechoso: 'Megalodón', de Jon Turteltaub, Vs. 'Megalodón', de James Thomas. Pero ¿cuál es la buena? La primera viene avalada por el sello de un gran estudio -previa inyección de casi 150 millones de dólares en su presupuesto-, la segunda es un pasatiempo low cost con el que los piratas de The Asylum tratan de coger el rebufo de uno de los últimos blockbusters veraniegos, y presume de uno de esos actores de culto que tanto lucen en la portada de las producciones marginales: Michael Madsen. Personalmente me inclino por esta última pero los años que Disney y Warner Bros. llevan acariciando un proyecto basado en la popular serie de novelas de terror submarino de Steve Alten me obliga a descender hasta las profundidades de la fosa abisal en la que el personaje interpretado por Jason Statham descubre al antepasado prehistórico del gran tiburón blanco. Lejos del brillante ensayo sobre la masculinidad que articulaba la adaptación de 'Tiburón', de Peter Benchley, 'Megalodón' clava sus enormes fauces en un guion lineal y esquemático que se mueve a impulsos irregulares y siempre tirando del carisma de su estrella.

Si hay algo que sorprende en el 'Megalodón' de Turteltaub es la pomposa seriedad con la que trata una historia propicia para dar rienda suelta al desvarío en la que desentonan varias notas dramáticas excesivamente forzadas. Ni siquiera Statham, cuya presencia unida a la de Bingbing Li es un anzuelo para el gigantesco mercado chino, puede desatascar los engranajes de una película rodada mecánicamente sobre la plantilla de las cintas de acción con sobredosis de CGI y secuencias clónicas. Si la colocásemos en una estantería junto a las disparatadas 'Bait', '6-Headed Shark Attack' y la última entrega de 'Sharknado' es más que probable que fuese la última elegida. Hagan la prueba.