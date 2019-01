TERROR EN BAGDAD

Por fin se estrena entre nosotros esta austera película de denuncia, cuyo argumento se centra en el atentado suicida que prepara en Bagdad una extremista mujer árabe. Lo que se oculta tras la terrible realidad del fundamentalismo islámico es lo que muestra sin tapujos esta comprometida historia socio-política, de inquietante actualidad, firmada por el realizador iraquí, afincado en Holanda, Mohamed Al Daradji, autor en 2013 de 'In the Sands of Babylon'. Se trata de una honda reflexión de índole moral sobre el fanatismo y la intolerancia, que merece ser tenida en cuenta.

A la pregunta: ¿Cuál es la razón profunda de que existan personas que desean convertirse en mártires?, el director responde con honestidad, sin caer en dogmatismos de ningún tipo. De ahí que el espectador asista angustiado a las acciones y reacciones de dicha terrorista, a partir del momento en que un humilde comerciante la interpela de forma inexorable. Tremendo asunto que pone en la picota a Al Qaeda («la base») y a cuantos, de una u otra manera, colaboran con ella al tratar de desestabilizar el orden social de sus propios países y, por supuesto, de Occidente.

El islamismo radical intenta rentabilizar a gran escala la energía religiosa de 1.400 millones de fieles que, por meras razones demográficas, se expanden en todos los continentes. Y, a pesar de que la «ummah» (comunidad islámica de los creyentes) es sacudida por terribles conflictos nacionales, su ideología representa un medio perfecto para amalgamar motivaciones y lanzar sus «fatuas» (sentencias dictadas por una autoridad que hay que cumplir). Con lo cual es obvio que los practicantes de la ley coránica que no están dispuestos a conceder nada a cambio de lo que obtienen, que permanecen «extraños» a la comunidad -como indica 'La decisión'- inevitablemente suscitan reacciones de rechazo, miedo y hostilidad.