El tercer agujero se abre en el Bretón Imagen del espectáculo 'The Hole Zero' en su apoteosis final. / Letsgo 'The Hole Zero' arranca hoy en Logroño con la primera de siete funciones en cinco días de anticipo festivo | Tras el éxito de sus dos espectáculos anteriores y con 6.700 entradas a la venta, el cabaret de Lets Go regresa con un show inspirado en los ochenta J. SAINZ Logroño Miércoles, 5 junio 2019, 14:10

Otra vez al agujero. 'The Hole Zero', el tercer megacabaret de Lets Go, precedido por el éxito internacional de sus dos entregas anteriores, llega hoy al Teatro Bretón. Con una veintena de artistas sobre el escenario y medio centenar de personas en el montaje, el espectáculo saca seis mil setecientas entradas a la venta. Se trata de una de esas apabullantes producciones escénicas pensadas para el gran público: desde 2011 la saga completa cuenta más de un millón y medio de espectadores en toda España y giras por Europa y Latinoamérica. Pero hoy es en Logroño donde el agujero, el tercero, se abre hasta el domingo para ofrecer siete funciones en cinco días y anticiparse así a las fiestas.

Fiesta es precisamente lo que promete 'The Hole Zero' con su formato ya habitual de club erótico con música, humor y abundante sicalipsis, a la que en esta ocasión se añaden números de circo para aumentar la espectacularidad. La ambientación también varía: deja a un lado el estilo de cabaret clásico berlinés y de revista golfa española que inspiraron los dos espectáculos anteriores y reproduce los fiestones disco más excesivos a caballo entre los años setenta y ochenta. El objetivo, hacer que el espectador lo disfrute desde dentro con un punto sexy, canalleo cómplice y un importante factor sorpresa.

LAS FUNCIONES 'The Hole Zero' (cabaret musical producido por Lets Go) Equipo creativo Iñaki Fernández (dirección artística), Esteve Ferrer (asesoramiento), Félix Sabroso (textos y dramaturgia), Pedro Arriero y Marc Álvarez (arreglos y dirección musical), Chevy Muraday y Amaya Galeote (coreografía) Equipo artístico la Terremoto de Alcorcón (maestra de ceremonias los días 5, 6 y 7 de junio) y Txabi Franquesa (8 y 9), Lorena Calero, Cristóbal Garrido, Svet von Bathry, Julio César Joseph Castillo, Bilonda Mfunyitshiabu, Julio Bellido, Daniel Sullivan, Mateo Sito, Guadalupe Cano y Noelia Pompa Artistas invitados Yani & Valeri, Dúo Triberti y Harlem Cuban Kings (acróbatas equilibristas) Funciones hoy miércoles 5 (a las 20.30 h.), jueves 6 (20.30), viernes 7 (19 y 22.30), sábado 8 (19 y 22.30) y domingo 9 (17.30) Localidades entre 38 y 22,40 euros

Estamos de cotillón. Es la nochevieja de 1979, noche de desenfreno en Nueva York. El protagonista de la historia ha dejado España cruzando el charco para convertirse en anfitrión del célebre Studio 54, máximo exponente de la modernidad, la libertad y la diversión; punto de encuentro para todo el que es 'alguien' en el mundo del arte y la creatividad. Su lema: 'El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría'.

Con este punto de partida Félix Sabroso ha hilado una historia que busca argumentar el origen del 'agujero' a modo de precuela de los espectáculos precedentes. «Pero no hace falta haber visto antes ninguno de ellos -advierte Carlos Alexandre, portavoz de la productora-. De hecho, cada espectáculo de 'The Hole' es diferente, incluso cada función es diferente».

En Logroño, la cantante y actriz Pepa Charro 'la Terremoto de Alcorcón' actuará como maestra de ceremonias los tres primeros días y el humorista catalán Txabi Franquesa los dos últimos. «Cada uno le da su toque personal a la función: la Terremoto, un punto gamberro, y Txabi, un humor picante», explica la actriz Lorena Calero, que interpreta a la Diva. Y es que aquí cada artista desempeña un rol diferente: Julio Bellido es la Bola Disco, Daniel Sullivan es Dios Caballo, Mateo Sito es Golden Boy, Guadalupe Cano es Lady 54...

Además, «todo queda abierto a la espontaneidad del momento y a la conexión con el público», según Calero. «Todavía no he conocido a ningún espectador que no haya quedado satisfecho de interactuar con los artistas», añade la vedette sin ahorrar picardía a la frase.

Aunque también es capaz de ponerse más profunda: «Todos los 'holes' te hacen pensar -afirma-. Cuando sales de la función tu forma de ver la vida ha cambiado. Ahí dentro te relajas, dejas los problemas en la puerta y aprendes el mensaje de aprovechar el carpe diem».

En todo caso, tanto para novicios como para ya iniciados, 'The Hole Zero' será la ocasión de pasar un rato excitante y divertido en ese agujero que hoy se abre en el Teatro Bretón. 'The Hole' y 'The Hole 2' estuvieron en las fiestas de San Bernabé de 2015 y 2016 respectivamente y ahora la saga se confirma como tradición alternativa: la versión cabaretera del sitio de Logroño.