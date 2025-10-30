'Teje telarañas', el espectacular vídeclip hecho con IA de un riojano El sello discográfico Malpaís Records, publica la obra, segundo single de este ecléctico creador en el que ha contado con NSI a las voces

El artista riojano afincado en Lanzarote conocido como M Oznari y la artista española de ascendencia guineana Lidia han sacado al mercado el tema 'Teje telarañas', que va a compañado de un espectacular vídeo creado con IA. El sello discográfico Malpaís Records publica la obra, segundo single de este ecléctico creador en el que ha contado con NSI a las voces.

Con un estilo musical de amplio espectro «entre el spoken word, la poesía glitch, la electrónica maximalista y underground y la performance emocional», M Oznari cuenta con seis trabajos publicados desde que se diera a conocer como Iranzo y el ábum Iranzonica (2016), al que seguirían títulos como Eudaimocracia (2018) y P4N D3 M1 C4 (2021), como M Oznari, entre otras referencias.

En los últimos años ha colaborado con artistas como Nekane García o Amalia Robin, y ha publicado sets y directos junto al colectivo 8KADOS en Lanzarote, además de actuar en festivales como LALA Fest (Tenerife), Arrecife en Vivo (Lanzarote) y El Sótano Analógico (Gran Canaria).

De su producción musical cabe destacar los singles Arcade (2023), en el Sofar Sounds de Logroño, Lascaras (2022), Drogando el espacio (feat. La Cami & Narcisso Narcise, 2022) o L4 CULTURA4 (feat. AVIX, 2022). Y como artista de la acción, las perfomances Exitium (2020), Queer Hotel (2021), Cápsula (2022, con Mattias Boissel o French Fries Lives (2020), entre otras propuestas que ha venido protagonizando en los últimos años.

