LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

'Teje telarañas', el espectacular vídeclip hecho con IA de un riojano

El sello discográfico Malpaís Records, publica la obra, segundo single de este ecléctico creador en el que ha contado con NSI a las voces

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:25

Comenta

El artista riojano afincado en Lanzarote conocido como M Oznari y la artista española de ascendencia guineana Lidia han sacado al mercado el tema 'Teje telarañas', que va a compañado de un espectacular vídeo creado con IA. El sello discográfico Malpaís Records publica la obra, segundo single de este ecléctico creador en el que ha contado con NSI a las voces.

Con un estilo musical de amplio espectro «entre el spoken word, la poesía glitch, la electrónica maximalista y underground y la performance emocional», M Oznari cuenta con seis trabajos publicados desde que se diera a conocer como Iranzo y el ábum Iranzonica (2016), al que seguirían títulos como Eudaimocracia (2018) y P4N D3 M1 C4 (2021), como M Oznari, entre otras referencias.

En los últimos años ha colaborado con artistas como Nekane García o Amalia Robin, y ha publicado sets y directos junto al colectivo 8KADOS en Lanzarote, además de actuar en festivales como LALA Fest (Tenerife), Arrecife en Vivo (Lanzarote) y El Sótano Analógico (Gran Canaria).

De su producción musical cabe destacar los singles Arcade (2023), en el Sofar Sounds de Logroño, Lascaras (2022), Drogando el espacio (feat. La Cami & Narcisso Narcise, 2022) o L4 CULTURA4 (feat. AVIX, 2022). Y como artista de la acción, las perfomances Exitium (2020), Queer Hotel (2021), Cápsula (2022, con Mattias Boissel o French Fries Lives (2020), entre otras propuestas que ha venido protagonizando en los últimos años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  7. 7

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  8. 8

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  10. 10

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'Teje telarañas', el espectacular vídeclip hecho con IA de un riojano