Nicolas Pérez Costa y Nacho Guerreros ('Dos tronos, dos reinas'). L. R.

Teatro en Santo Domingo, Haro, Autol y Ezcaray

Sanda Sainz

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:41

La Red de Teatros de La Rioja incluye este sábado 'Extra Magic Comedy Show', a las 18.30 horas en el cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada con entrada por 5 euros.

En el Real Teatro de Ezcaray se representará 'Todo puede suceder' (impro y música), a las 20.00, por 5 euros.

El Bretón de Haro tendrá, a las 20.00, 'Dos tronos, dos reinas', con entradas por 10 euros y el auditorio de Autol 'Los secretos de la ruta de la seda. Tras los pasos de Marco Polo', por 5 euros, a las 20.00. El domingo, ofrecerá la obra 'Sinfonía inacabada para un zapato', por 5 euros, a las 19.00.

Teatro en Santo Domingo, Haro, Autol y Ezcaray