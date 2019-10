«El teatro es político aun queriendo no serlo» Alberto Conejero. Alberto Conejero | Dramaturgo y director de teatro El autor de 'La piedra oscura' regresa al Festival de Logroño con 'La geometría del trigo', un drama familiar que atraviesa España desde la Transición J. SAINZ LOGROÑO. Sábado, 12 octubre 2019, 14:08

Joan y Laia, una joven pareja de arquitectos, viajan desde Barcelona hasta un pequeño pueblo del sur para asistir al entierro del padre del primero, del que nada ha sabido en toda su vida. Es el punto de partida de 'La geometría del trigo', que hoy se representa en el Bretón (a las 20.30 h.) dentro del 40º Festival de teatro de Logroño. Protagonizada por Eva Rufo, Zaira Montes, José Troncoso, Juan Vinuesa, José Bustos y Consuelo Trujillo, se trata de la última obra del autor de 'La piedra oscura' y 'Los días de la nieve', Alberto Conejero (Jaén, 1978), uno de los mejores dramaturgos españoles contemporáneos y seguramente el más poético.

«'La geometría del trigo' -cuenta su autor- fue, en un primer momento, un relato de mi madre. Por supuesto entonces no se llamaba así. No tenía nombre. Era tan solo un recuerdo de su primera juventud que compartió conmigo, entonces su hijo adolescente, en un barrio obrero del extrarradio de Madrid. Muchas veces he pensado en el sentido del relato, en por qué mi madre recuperó esa historia en ese preciso momento. ¿Por qué entregarme un fragmento de la vida de Antonio y Beatriz, sus amigos, en un pueblo del sur durante el periodo al que hemos llamado Transición? ¿Qué debía hacer yo con esas palabras, con esa vivencia? Con el paso de los años. Beatriz y Antonio no me han abandonado, han ido convirtiéndose en materia poética, en las voces en las que reconozco los silencios de mi madre. Se ha convertido en una historia de transiciones, y no solo políticas. Siento que 'La geometría del trigo' es el lugar de encuentro entre tres generaciones, un viaje de norte a sur, de sur a norte, de ahora a entonces y de entonces a ahora. El viaje de Joan es el viaje de mi generación hacia la memoria de nuestros padres. El viaje de Antonio y Beatriz es el viaje de nuestros padres hacia un futuro que no acababa de llegar en una España gris. Este intento de entender la geometría del trigo».

LA FUNCIÓN 'La geometría del trigo' Autor y director Alberto Conejero Intérpretes Eva Rufo, Zaira Montes, José Troncoso, Juan Vinuesa, José Bustos y Consuelo Trujillo Teatro Bretón, 20 30 h. 40º Festival de Teatro, Ciclo Autor

-Sin haber visto 'La geometría...' ¿qué más deberíamos saber?

-Que es mi trabajo más personal, en el que he decidido estar al frente (dirección y producción), que parte de un recuerdo de juventud mi madre y que tengo la suerte de contar con seis intérpretes de primer orden.

-¿Es un drama sobre la memoria? ¿Un drama contra el silencio? ¿Un drama de la tierra? ¿Un drama de España?

-Es el encuentro de tres generaciones de una misma familia unidas y separadas por una promesa. La función atraviesa nuestro país de norte a sur, de la Transición a nuestros días. Habla de la elocuencia de todo lo que no nos atrevimos a decir, pero también de cómo siempre estamos a tiempo de proteger el vínculo con los que ya no están.

-¿Cree que hemos echado tierra sobre nuestro pasado y que hay que excavar y regresarlo?

-El pasado siempre está sucediendo, aunque nos neguemos a prestarle atención. La memoria es una mirada atenta y ética de ese pasado.

-¿Sirve su teatro para eso? ¿Para qué más querría que sirviese?

-Quisiera tan solo compartir con los espectadores una emoción contada con las palabras precisas, juntar los cuerpos en el mismo lugar para tratar de mirar y mirarnos juntos. Es una de las potencias del teatro, la de seguir proponiendo un 'nosotros'.

-¿Juega el teatro un papel político?

-Es político aun cuando pretende no serlo. Porque pertenece a la polis, porque se dirige a la ciudadanía. Pero lo que no puede ser es ni panfletario ni dogmático ni prédica moralista.

-Si el teatro fuera al menos un rato de utopía, ¿de qué utopía lo sería?

-La de una ciudadanía que desea un nosotros más hondo, más luminoso, más vivo.

-¿Y la poesía? ¿Nos salva de algo?

-No importa tanto de qué nos salva sino lo que nos entrega. Y lo que nos entrega es siempre más vida.

-Dijo usted que escribe porque no aprendió a rezar. ¿En qué cree cuando escribe?

-En un sentido posible para todo esto.

-Si solo digo Lorca...

-El fundador de una galaxia de hermosura.

-Si solo digo Alberto...

-Un adolescente escribiendo versos en el cuaderno del instituto.

-Si solo digo teatro...

-Una casa abierta.