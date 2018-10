Teatro con ojos 'Intensamente azules' César Sarachu protagoniza un monólogo cargado de humor y reflexión sobre la forma de ver el mundo con otra miradaEl Festival de Logroño arranca con la última obra del reciente académico Juan Mayorga J. SAINZ LOGROÑO. Jueves, 11 octubre 2018, 00:30

«Una mañana, al despertar, encontré en el suelo, rotas, mis gafas de miope. Tras algunos instantes de desconcierto, recuperé la calma al recordar que tenía otras gafas graduadas: las de natación, que mi familia me había regalado en un cumpleaños. El caso es que empecé a moverme con ellas por la casa, lo que sorprendió un poco a mis hijos -a mi mujer no; a ella no le sorprendió nada-, sobre todo cuando salí al supermercado a comprar leche, que hacía falta. Fue en el súper donde me di cuenta de que, tanto como el modo en que yo veía a la gente, cambiaba el modo en que la gente me veía a mí [...]»

Con esta metamorfosis algo kafkiana, 'Intensamente azules', una obra escrita y diriga por Juan Mayorga y protagonizada por César Sarachu, arranca hoy en el Bretón (a las 20.30 h.) el 39º Festival de Teatro de Logroño. Es el primero de veinticuatro espectáculos, una selección del mejor teatro español actual, que ocupará la cartelera del municipal logroñés durante mes y medio.

LA FUNCIÓN 'Intensamente azules' Autor y director Juan Mayorga Intérprete César Sarachu Teatro Bretón, 20 30 h. Localidades 8 euros (precio único especial de apertura) 39º Festival de Teatro de Logroño

Tenía que ser Juan Mayorga (Madrid, 1965), seguramente el dramaturgo español más importante de este siglo: Premio Nacional de Teatro y de Literatura Dramática, Premio Valle-Inclán, Max al mejor autor en tres ocasiones y a la mejor adaptación en una, y elegido este mismo año miembro de la Real Academia Española.

El autor de 'El cartógrafo', 'Reikiavik', 'El crítico', 'La tortuga de Darwin', 'La paz perpetua', 'Hamelin', 'El chico de la última fila' y tantas obras maestras presenta ahora su quinto montaje como director y el más ingenioso en cuanto al humor que late en él. «Una historia con origen biográfico -explica- que se mueve entre la imaginación, los sueños y la realidad. Una disparatada metáfora sobre la fascinante aventura de atreverse a mirar el mundo como por primera vez, sobre cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás».

El texto fue publicado primero por la editorial La uña rota en forma de libro ilustrado con dibujos de Daniel Montero Galán y, a raíz de trabajar con César Sarachu en 'Reikiavik', Mayorga pensó en subirlo a escena. «He tenido un cómplice maravilloso para ello -cuenta sobre el protagonista, que se desdobla en una decena de personajes-, un actor de una elocuencia extraordinaria, capaz de llenar de poesía cada gesto. Ha sido un placer buscar con él el teatro de 'Intensamente azules'. Lo hemos hecho al lado de un formidable grupo de compañeros: el iluminador Juan Gómez Cornejo, el escenógrafo Alejandro Andújar y el músico Jordi Francés».

Producido por Entrecajas, el montaje fue estrenado en junio en la Casa de Cultura de Torrelodones y ahora llega al Bretón para inaugurar el Festival de Teatro de Logroño. Lo hace con una única función a un precio de ocho euros en una oferta especial de apertura y dentro del ciclo 'Escribe y dirige', para el que existe un abono del 30% de descuento que incluye otros tres espectáculos ('La valentía', 'Un tercer lugar' y El tratamiento').

Empieza así, con otra mirada, el teatro en el Bretón: «A través de esas gafas se ve un mundo sumergido, un mundo como después de un diluvio, que da lugar a una ocasión para la renovación, para que todo sea visto de un modo nuevo y cambie».