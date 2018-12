La Tapa Musical regresa a Logroño con 21 conciertos Una de las actuaciones del año pasado. :: sonia tercero Siete zonas de pinchos tendrán actuaciones todos los sábados de diciembre y dos viernes LA RIOJA Jueves, 6 diciembre 2018, 23:32

Logroño. La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, junto a Sergio Pérez, de Crazy Music, presentaron ayer la nueva edición de la Tapa Musical, que se celebrará del 1 al 29 de diciembre.

Este año, a las calles San Juan, Laurel, La Cava (Parque Picos Urbión), Gonzalo de Berceo (Plaza Valcuerna), Siete Infantes de Lara, María Teresa Gil de Gárate y Cascajos (Parque Rosalía de Castro), se suma la zona de Cascajos.

La oferta musical se amplía un día más: 7 días de conciertos -en vez de 6- en diferentes zonas de tapeo con una oferta musical variada para los días: 1, 8, 15, 21, 22, 28 y 29 de diciembre. Son 21 conciertos de 40 minutos de duración, en horario de 20 a 22 horas en el caso de los viernes y de 13 a 15 horas los sábados.

Los grupos participantes son: The Song (blues, jazz, rock), Enay (flamenco, fusión) Bass in a Voice (pop, rock, soul), La Vil Canalla (rockabilly), Trío Rioja Filarmónica (clásica), Two Rebels (soul, blues, rock) Marta Iron (folk, country), Tow in Armony (bluess, jazz, pop), Sirens Please (rock acústico), El Sastre/Micelio (blues, rock ecléctico) y Luis Herrera San Live (saxo & Dj fusión).