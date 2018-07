La guerra por el lenguaje es una lucha política que se inscribe en la cruzada feminista en la que ya llevamos décadas. Esta corriente mundial en favor de la igualdad va consiguiendo con gran esfuerzo avances muy necesarios, pero pierde parte de su seriedad cuando se embarra en el fango de la ignorancia, cuando aturde con el tamborileo insufrible del lenguaje no sexista. Iba a escribir esta columna haciendo eso tan efectista de 'bienvenidos y bienvenidas todos y todas los lectores y lectoras', pero ya lo han escrito otros antes con más talento que yo y además el texto acabaría siendo una carrera de obstáculos, una cosa imposible, y no está el asunto como para perder lectores; además, se entiende de sobra la idea.

El lenguaje, que es una de las creaciones maravillosas de nuestra especie, es un ente vivo y cambiante que está sometido a unos fundamentos universales presentes en todas las culturas, entre ellas el principio de economía. Como escribió en 2013 el académico de la RAE Ignacio Bosque, en nuestro idioma, como en muchas lenguas románicas, «el uso no marcado (o uso genérico) del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado y no hay razón para censurarlo». El lingüista García Meseguer ponía un ejemplo: la frase «todos los que vivimos en una ciudad grande» no es una expresión sexista. Estar todos los días explicando esto es una tortura que aburre y produce rabia a partes iguales, porque enfrente no hay capacidad de juicio ni ganas de comprender, es lo mismo que hablar contra un muro de hormigón.

El feminismo es la revolución de nuestro tiempo, un movimiento imparable del que soy absoluto partidario y que ha llegado a todas partes, desde los personajes de Disney hasta las primarias del Partido Popular. En todo hay un enfoque de género y bienvenido sea, pues han sido muchos siglos de desigualdad y sometimiento, pero la tabarra del lenguaje es tediosa. La ministra Carmen Calvo ha dicho que seguirá con su empeño de que la Constitución «tenga un lenguaje respetuoso a ambos géneros» con o sin la RAE. El año pasado en Francia Gobierno y académicos prohibieron estas majaderías que califican de «aberración inclusiva». Qué envidia de vecinos. Aquí antes el despotismo al menos era ilustrado.