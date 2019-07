Suspendido el cuarto festejo de la feria por la lluvia Tratando de secar la arena. / EFE BARQUERITO PAMPLONA. Martes, 9 julio 2019, 22:32

El cuarto de los diez festejos del abono de San Fermín fue suspendido por causa mayor. Se hicieron buenos todos los presagios meteorológicos y a primera hora de la tarde empezó a llover en Pamplona, su cuenca y su comarca. A las cinco y media jarreaba. A las seis, un diluvio. La corrida, a la hora de costumbre: las seis y media. Estaban anunciados Manuel Escribano, Rubén Pinar y Juan del Álamo con toros de los dos hierros de Cebada Gago, que, muy arropados por el cabestraje, habían cumplido por la mañana un impecable y veloz encierro.

Se rompió la tradición según la cual los toros de Cebada, de siempre temperamentales, protagonizan encierros sangrientos. Ni una sola cornada. Tres corredores lesionados, ninguno de gravedad. Tanto Manuel Escribano como Rubén Pinar habían corrido el encierro. El uno, cerca de los pastores; el otro, camuflado en el anonimato de la calle Estafeta. Se había vendido casi entero el aforo de la plaza. El abono y su cupo obligado y sobrante de mil quinientos billetes. Pese al anuncio de lluvia, funcionó la reventa. El 8 de julio se celebra la fiesta de hermandad entre Pamplona y Bayona, ciudades unidas por viejos vínculos desde los tiempos de Alfonso el Batallador, a caballo entre los siglos XI y XII. La presencia de aficionados franceses en las calles de Pamplona era muy notoria.

Las puertas de la plaza se abrieron a las cinco y media. No hubo paseo de mulillas desde la plaza del Castillo hasta la plaza. No pudieron desfilar las peñas por Estafeta hasta el portal reservado para ellas. No parecía Pamplona. O sí, porque a la espera de acontecimientos, y mientras se daba por descontado que la corrida tendría que suspenderse, desde su puesto de combate, las gradas y andanadas de sol y no tanto desde los tendidos solo parcialmente poblados, las peñas dieron un auténtico concierto, hicieron una exhibición singular de sus poderes acústicos y de su talento coral y amenizaron la tregua con un regalo de su repertorio.