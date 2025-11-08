Susana Koska recupera la memoria de Ángel María de Lera en 'Las consecuencias'

Todo comenzó en el museo de la Sociedad de Amigos de Laguardia, donde Susana Koska dio con una caja repleta de documentos y material pedagógico ... que narraba la historia de María de Lera, monja ursulina, maestra y delegada de la Sección Femenina que en plena República abrió una escuela católica en la citada localidad alavesa.

Pero aquel proyecto de novelar la historia de María viró de rumbo cuando Koska se topó posteriormente, en una caja de boinas Elósegui, con documentación sobre su amado sobrino Ángel María de Lera, un seminarista que acabaría abrazando el anarquismo. El hallazgo cambió los planes de la autora donostiarra, que acabó escribiendo 'Las consecuencias', un libro 'raro' a caballo entre la novela y el ensayo, la ficción y la biografía, y recién publicado en la editorial riojana Pepitas. Este sábado lo presentó en la librería Cerezo de Logroño, en el marco del festival Cuéntalo.

El libro cuenta algunas historias de quienes pagaron las consecuencias de la Guerra Civil española, sobre todo Ángel María de Lera, que fue condenado a muerte y pasó diez años encarcelado, para luego dar rienda suela a la escritura y firmar una treintena de novelas, entre ellas 'Las últimas banderas', con la que ganó el Premio Planeta en 1967. Escribió de los humildes, los perdedores, y también fundó la Asociación Colegial de Escritores.

Por todo ello, Koska cree que es de justicia recuperar la memoria de este hombre olvidado. Ella lo hace a través de este libro que trenza dos Españas antagónicas pero inseparables. Dos almas de un mismo país encarnadas en la mística religiosidad de María y la firme creencia en el anarquismo de Ángel María. «Entender el pasado tal y como fue, con sus enormes contradicciones, me ayuda a entender el mundo», reconoce Susana Koska.