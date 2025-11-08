LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Susana Koska presentando su libro 'Las consecuencias' (Pepitas), en la librería Cerezo y junto a José Ignacio Foronda.
Susana Koska recupera la memoria de Ángel María de Lera en 'Las consecuencias'

La autora donostiarra presentó en Logroño, en el marco del festival Cuéntalo, su reciente novela, editada por Pepitas

La Rioja

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:40

Todo comenzó en el museo de la Sociedad de Amigos de Laguardia, donde Susana Koska dio con una caja repleta de documentos y material pedagógico ... que narraba la historia de María de Lera, monja ursulina, maestra y delegada de la Sección Femenina que en plena República abrió una escuela católica en la citada localidad alavesa.

