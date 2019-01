EL SUEÑO ETERNO

Filmada en vigilia y a 40 referencias por minuto -que si no son más es porque no hay espacio material para vomitarlas sobre la pantalla sin que se enfangue por completo la narración-, 'Lo que esconde Silver Lake' nos induce en un coma alucinatorio previo al deambular por el interior de una estructura laberíntica y sinuosa que como MulHolland Drive es la puerta de entrada a un mundo de pesadillas y ensoñaciones. Todo comienza en la zona comunitaria de un condominio de apartamentos, el ya típico modelo de vivienda estadounidense estructurado en torno a un atrio central que sirve como zona de paso y eventual punto de avistamiento para el recreo de voyeurs silenciosos.

La sombra de Hitchcock y 'La ventana indiscreta' se proyectan sobre la secuencia de manera sincera y explícita para presentarnos el cebo de una trama detectivesca que soporta la carga de otros dos nombres pesos pesados: David Lynch y Thomas Pynchon. Posters en segundo plano, fotogramas de archivo, lomos de novelas gráficas, canciones con mensajes ocultos y citas cinéfilas se superponen en juego de suma cero que depende de la generosidad y la paciencia del espectador porque la tesis de David Robert Mitchell, aunque criptografiada y envuelta en el halo de la conspiranoia, no deja excesivos cabos sueltos.

Las reflexiones de Robert Mitchell sobre el reciclado y compostaje industriales de la cultura pop son el argumento de una escena en la que el director de 'It Follows' quiere hacernos ver a través de la gafas con las que John Carpenter radiografiaba la infiltración del neoliberalismo en todos los estratos de la sociedad. Por desgracia, no atiza el relato con contundencia, y deja que las imágenes floten en un limbo de autocomplacencia donde esperan ser etiquetadas como parte de una obra de culto para espectadores de una generación en estado de perplejidad permanente.