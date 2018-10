SUBIDÓN DE ADRENALINA

Más cine de acción supeditado al lucimiento de Mark Wahlberg, convertido en 'Milla 22' en un expeditivo agente de la CIA, empeñado en recuperar un material radioactivo robado por el mercenario de turno. La persecución urbana que viene a continuación, repleta de carreras, tiros y explosiones, están filmadas con la habitual parafernalia técnica propia de estos casos. Así pues, adrenalina a tutiplén, trufada de violentos toques karatekas, con el fin de engatusar al mercado asiático, ahora en el punto de mira de la industria del cine de Hollywood.

No se cansa uno de repetir que el cine no está solo hecho de obras maestras, de elaboradas historias destinadas al público selecto, sino de comprobar la necesidad de valorar como se merece un numeroso grupo de humildes artesanos, capaces de rellenar con pericia, fluidez y corrección guiones de baratillo. Como es el caso de Peter Berg en 'Milla 22': una superproducción rabiosamente comercial, basada en un guión con más agujeros que un colador, salvada 'in extremis' por el oficio del hiperactivo realizador. Porque, dejando de lado el sobado tema de su premisa argumental, lo cierto es que la cinta resulta ágil y entretenida.

La película dura poco más de hora y media, con lo cual la acción, muy concentrada, se sigue sin respiro. Si a eso se le suma el tono conspiratorio habitual en la filmografía del responsable de 'Marea negra', además de un socarrón sentido del humor y el hecho de que, por una vez, no aparezcan repugnantes psicópatas, el resultado final, sin ser nada del otro jueves, es un aceptable filme de acción, en cuya falta de pretensiones está su mejor aval. Con el tiempo y un bizcocho, también a Peter Berg (como lo fue Tony Scott tras su trágica muerte) le llegará el momento de su reivindicación. Entretanto, solo le pido que siga haciendo cintas tan aseadas como 'Milla 22'.