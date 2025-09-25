LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Storage y Dork, concierto doble en el Stereo

La Rioja

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:16

No paran los conciertos en la sala Stereo de Logroño. Este jueves, dos bandas jóvenes con talento local: metal alternativo y oscuro con Storage (en la foto) y rock psicodélico y pop pegadizo con Dork. Será a las diez de la noche.

El viernes (23.00 horas): The Gruesomes, leyendas del garage punk canadiense celebrando cuarenta años en los escenarios de medio mundo. Cerrará la velada DJ Madamme Medussa. Y el sábado (22.30), sexta edición de la Tutuki Funk & Soul Jam.

