Storage y Dork, concierto doble en el Stereo

No paran los conciertos en la sala Stereo de Logroño. Este jueves, dos bandas jóvenes con talento local: metal alternativo y oscuro con Storage (en la foto) y rock psicodélico y pop pegadizo con Dork. Será a las diez de la noche.

El viernes (23.00 horas): The Gruesomes, leyendas del garage punk canadiense celebrando cuarenta años en los escenarios de medio mundo. Cerrará la velada DJ Madamme Medussa. Y el sábado (22.30), sexta edición de la Tutuki Funk & Soul Jam.