Steve Bannon, el 'Lucifer' moderno, se aparece en Venecia

Entender la «peligrosa» filosofía de líderes de la ultraderecha mundial como Steve Bannon es esencial para poder hacerles frente, o así lo cree el cineasta Errol Morris, que ayer presentó en Venecia su entrevista con ese «Lucifer» moderno.

El documental 'American Dharma', presentado en la Mostra fuera de concurso, recoge una entrevista de Morris a Bannon, representante de las tesis más conservadoras de Estados Unidos y que contribuyó a la victoria de Donald Trump gracias a su papel durante la campaña.

La proyección de esta cinta suscitó expectación en el certamen y, en la rueda de prensa, los periodistas se preguntaban si conviene dar espacio en los medios a una figura como Bannon.

Para Morris no es que sea importante, sino esencial, ya que de lo contrario se caería en lo que denominó la mentalidad de la avestruz: «Cuando metes la cabeza en un agujero para no ver un riesgo, puedes concluir que no existe, pero hay un peligro terrible», asevera, según recoge Ffe.

«Un gran número de cosas inquietantes del mundo ocurren en mi país. Creo que es importante para nosotros, seguramente para la gente en América y probablemente del resto del mundo, comprender qué está ocurriendo. Ignorarlo sería un gran error», zanja.

Así, su objetivo fue «entender de dónde viene y la naturaleza de su ideología» para llegar a una conclusión sobre lo que ocurrió en las elecciones de 2016 y hacer «que no vuelva a ocurrir», refiere el director, que no esconde que votó por la demócrata Hillary Clinton. Morris, Óscar en 2004 por 'Rumores de guerra', se dirigió a la prensa para decir que está de acuerdo en que el ideario de Bannon «es pernicioso y destructivo», pero «no tendría sentido» ignorarlo o esconderlo, pues detrás de su mentalidad se esconde un peligro para el mundo. «Lo que más me asusta es que está teniendo éxito. También en Europa», vaticinó.

«¿Qué hará? Probablemente destruir la Unión Europea, la moneda europea, probablemente reconvertir el continente en un mundo de belicosas naciones o destruir las Naciones Unidas. Es una locura», advirtió el realizador insistentemente.